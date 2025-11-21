Logo
U Banjaluci obilježavanje krsne slave MUP Srpske: Položeni vijenci i cvijeće

Agencije

21.11.2025

09:52

Foto: Srna

MUP Republike Srpske u Banjaluci obilježava krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila-Aranđelovdan. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca na Centralno spomen-obilježje uz prisustvo najviših zvaničnika Srpske.

Na centralno spomen-obilježje u Banjaluci, na kojem su uklesana imena 782 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske koji su živote dali u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, položeni su vijenci povodom obilježavanja krsne slave MUP-a - Aranđelovdana.

Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gačić, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir i direktor Policije Siniša Kostrešević, te delegacija Srbije i Glavne uprave MUP-a Ruske Federacije za grad Moskvu.

Cvijeće su položili članovi porodica poginulih pripadnika MUP-a Srpske, senator Republike Srpske Aleksandar Vulin, delegacije Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, Boračke organizacije Republike Srpske, Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Saveza logoraša i grada Banjaluka.

Predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću raport je predao komandir Počasne jedinice MUP-a Srpske Vitomir Petričević.

U Centru za obuku u Zalužanima u Spomen -crkvi Svetog arhangela Mihaila biće služen parastos poginulim pripadnicima MUP-a i osveštan slavski kolač i žito.

MUP i njegovi pripadnici predstavljaju simbol državotvornosti Srpske i garant opstanka srpskog naroda.

Od formiranja 1992. godine, u izuzetno teškim, ratnim okolnostima, pa sve do danas, MUP Republike Srpske je osta oslonac bezbjednosti Srpske i njenih građana, naglasili su zvaničnici Srpske.

MUP Republike Srpske

