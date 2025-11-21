Blagojević: Podrška SNSD-u je podrška integritetu Dejtonskog sporazuma

Izvor:
Podrška SNSD-u na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj je podjednako očuvanje prava srpskog naroda na samoupravljanje koliko i očuvanje integriteta Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je Srni bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.
On je napomenuo da je danas, na 30. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma, važno da Srbi u Republici Srpskoj podrže demokratiju i odbace kolonijalizam.
Blagojević je izrazio nadu da će glasači na izborima u nedjelju, 23. novembra, odbaciti napore bošnjačke birokratije u Sarajevu i nelegalnog Kristijana Šmita da se srpskom narodu ukrade pravo da izabere sebi predsjednika.
"Pitanje na izborima je jasno: Da li će srpski narod glasati za autonomiju i samoopredjeljenje, kao što je obećano u Dejtonskom sporazumu, ili će se vratiti na vladavinu drugih ljudi, koji nisu Srbi? Zaista se sve svodi na podršku demokratiji i odbacivanje kolonijalizma", zaključio je Blagojević.
Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi Rajt-Paterson kod Dejtona u američkoj državi Ohajo, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.
U godinama nakon potpisivanja, pod pritiskom OHR-a i Ustavnog suda BiH, Republici Srpskoj oduzet je veliki broj nadležnosti i prenesen na nivo BiH.
