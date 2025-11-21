Logo
Large banner

Blagojević: Podrška SNSD-u je podrška integritetu Dejtonskog sporazuma

Izvor:

SRNA

21.11.2025

08:02

Komentari:

0
Благојевић: Подршка СНСД-у је подршка интегритету Дејтонског споразума

Podrška SNSD-u na prijevremenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj je podjednako očuvanje prava srpskog naroda na samoupravljanje koliko i očuvanje integriteta Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio je Srni bivši guverner Ilinoisa Rod Blagojević.

On je napomenuo da je danas, na 30. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma, važno da Srbi u Republici Srpskoj podrže demokratiju i odbace kolonijalizam.

Blagojević je izrazio nadu da će glasači na izborima u nedjelju, 23. novembra, odbaciti napore bošnjačke birokratije u Sarajevu i nelegalnog Kristijana Šmita da se srpskom narodu ukrade pravo da izabere sebi predsjednika.

Беба

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: Rođena 31 beba

"Pitanje na izborima je jasno: Da li će srpski narod glasati za autonomiju i samoopredjeljenje, kao što je obećano u Dejtonskom sporazumu, ili će se vratiti na vladavinu drugih ljudi, koji nisu Srbi? Zaista se sve svodi na podršku demokratiji i odbacivanje kolonijalizma", zaključio je Blagojević.

Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi Rajt-Paterson kod Dejtona u američkoj državi Ohajo, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.

U godinama nakon potpisivanja, pod pritiskom OHR-a i Ustavnog suda BiH, Republici Srpskoj oduzet je veliki broj nadležnosti i prenesen na nivo BiH.

Podijeli:

Tag:

Rod Blagojević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Полиција Српске - штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина

Republika Srpska

Cvijanović: Policija Srpske - štit, oslonac i garancija sigurnosti svakog građanina

3 h

0
Опрез: Коловози клизави и заснијежени

Društvo

Oprez: Kolovozi klizavi i zasniježeni

3 h

0
Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Republika Srpska

Minić: MUP je simbol državotvornosti Srpske

3 h

0
Данас у Српској нерадни дан

Republika Srpska

Danas u Srpskoj neradni dan

4 h

0

Više iz rubrike

Цвијановић: Полиција Српске - штит, ослонац и гаранција сигурности сваког грађанина

Republika Srpska

Cvijanović: Policija Srpske - štit, oslonac i garancija sigurnosti svakog građanina

3 h

0
Минић: МУП је симбол државотворности Српске

Republika Srpska

Minić: MUP je simbol državotvornosti Srpske

3 h

0
Данас у Српској нерадни дан

Republika Srpska

Danas u Srpskoj neradni dan

4 h

0
Данас обиљежавање крсна славе МУП-а Републике Српске

Republika Srpska

Danas obilježavanje krsna slave MUP-a Republike Srpske

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

44

Zašto nije dobro prati automobil na jako niskim temperaturama

11

43

Stigla dojava o bombi u Gradskoj upravi u Zagrebu

11

40

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

11

37

Podgorica: Maloljetnica (14) uhapšena nakon dogovorene tuče

11

33

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner