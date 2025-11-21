Logo
Danas u Srpskoj neradni dan

Izvor:

SRNA

21.11.2025

07:39

Данас у Српској нерадни дан
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas je neradni dan povodom obilježavanja republičkog praznika - Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

U dane praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Zakonom o praznicima Republike Srpske propisano je da će načelnik opštine, odnosno gradonačelnik odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade s ciljem zadovoljenja neophodnih potreba građana i u kom obimu, dodaje se u saopštenju.

муп републике српске

Republika Srpska

Danas obilježavanje krsna slave MUP-a Republike Srpske

Opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznatiji kao Dejtonski mirovni sporazum, dogovoren je 21. novembra 1995. godine u vazduhoplovnoj bazi Rajt-Paterson kod Dejtona u američkoj državi Ohajo, a zvanično potpisan 14. decembra iste godine u Parizu.

