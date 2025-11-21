Logo
Aleksandra Prijović u problemu, pjevačica ne može da proda koncert

Informer

21.11.2025

07:29

Александра Пријовић пјевачица
Foto: YouTube/Screenshot

Pjevačica Aleksandra Prijović odlučila je da, zbog slabe prodaje karata za koncert u Zagrebu 31. decembra, drastično smanji cijene, ali i kapacitete.

Od samog početka, koncert izaziva kontroverze - spekulacije da "milion i šest stotina hiljada ljudi čeka u redu" da kupi karte pokazale su se kao potpuna preterivanja, što je dovelo do optužbi da je Aleksandra obmanula javnost.

Kako prodaja karata očigledno ne ide po planu, organizatori su odlučili da uvedu potpuno nove zone i značajno niže cijene za najavljeni spektakl.

Najveći pad cijene dogodio se u Gren zoni - sa 700 na 445€. Pored toga, Organizatori su, očigledno pokušavajući da spasu situaciju, proširili ponudu i na dodatne sektore:

- Sky VIP: 445€

- Red zone: 345€

- Blue zone: 245€

- Fan pit: 30€

U prethodne dve godine Prijovićka je rasprodavala velike dvorane rekordnom brzinom, a obožavaoci u Zagrebu još uvijek pamte njen niz nastupa u Areni. Međutim, čini se da je ovoga puta situacija, blago rečeno, znatno drugačija.

Aleksandra Prijović

koncert

Cijene

karte

