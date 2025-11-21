Dnevni horoskop za petak 21. novembar, ovaj znak doživljava velike promjene

Izvor:
Informer
21.11.2025
07:17
Još jedan uzbudljiv astrološki dan je pred nama. Evo šta očekuje svaki horoskopski znak.
OVAN
LjUBAV: Može se desiti da osvojite nekoga ko je vrlo privlačan, a bez posebnog truda ili čak namjere. POSAO: Imaćete problema, moguća blokada i problem sa nadređenima. ZDRAVLjE: Promenljivo.
BIK
LjUBAV: Vaš ljubavni život će biti nešto stabilniji, iako neće biti sve jasno i nećete znati na čemu ste. POSAO: Moguće je da ćete iznenada ući u partnerski posao. ZDRAVLjE: Stabilno.
BLIZANCI
LjUBAV: U ovom periodu imate dosta prilika za ljubav jer se krećete među ljudima i ostvarujete nove kontakte. POSAO: Uspjeh u svemu što ima veze sa javnim nastupom i radom u grupi. ZDRAVLjE: Dobro.
RAK
LjUBAV: Nećete uspjeti da ostvarite harmoniju zbog neke negativne energije koja će se razviti. POSAO: Promjena radnog mjesta ili načina obavljanja posla, procesa rada. ZDRAVLjE: Pogoršanje.
LAV
LjUBAV: Moguća romansa sa nekim s kim radite ili pak imate neku vrstu profesionalnog kontakta. POSAO: Krasiće vas kreativnost i inovativnost pri radu. ZDRAVLjE: Solidno.
DJEVICA
LjUBAV: Partner ili osoba koja vam se dopada mogao bi da ispolji ponašanje koje će vas razočarati. POSAO: Imaćete priliku da uđete u partnerski posao ili zajedničko ulaganje. ZDRAVLjE: Grlobolja.
VAGA
LjUBAV: Nećete vjerovati da možete osvojiti osobu koju želite i taj nedostatak samopouzdanja će vas blokirati. POSAO: Poslovni život će vam biti nešto stabilniji. ZDRAVLjE: Promjenljivo.
ŠKORPIJA
LjUBAV: Ako ste u vezi moguća je disharmonija, a ako ste sami ne očekujte ništa dobro od ovog dana. POSAO: Problem u partnerskom poslu, blokada, moguć raskid partnerstva. ZDRAVLjE: Slabo.
STRIJELAC
LjUBAV: Interesuju vas neke druge stvari, ljubav vam nije prioritet. POSAO: Izvestan napredak je moguć jer postoji entuzijazam, ali moguće i neslaganje sa nadređenima. ZDRAVLjE: Vrlo dobro.
JARAC
LjUBAV: Dan će biti srećan kada je riječ o ljubavi, jer ste i dalje najprivlačnija osoba gdje god da se pojavite. POSAO: Problem administrativne prirode na poslovnom putovanju. ZDRAVLjE: Opasnost u saobraćaju.
VODOLIJA
LjUBAV: Ima šanse da se zaljubite u prijatelja ili nekog koga ćete upoznati preko prijatelja. POSAO: Uspijeh i dobit je moguć onima koji se bave trgovinom i transportom. ZDRAVLjE: Stabilno.
RIBE
LjUBAV: Vaša trenutno neobično naglašena komunikativnost će vam stvoriti nove prilike u ljubavi. POSAO: Fali vam entuzijazma i energije, a mogući su i problemi sa kolegama. ZDRAVLjE: Slab imunitet.
