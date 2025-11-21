Dnevni horoskop za petak 21. novembar, ovaj znak doživljava velike promjene

OVAN

LjUBAV: Može se desiti da osvojite nekoga ko je vrlo privlačan, a bez posebnog truda ili čak namjere. POSAO: Imaćete problema, moguća blokada i problem sa nadređenima. ZDRAVLjE: Promenljivo.

BIK

LjUBAV: Vaš ljubavni život će biti nešto stabilniji, iako neće biti sve jasno i nećete znati na čemu ste. POSAO: Moguće je da ćete iznenada ući u partnerski posao. ZDRAVLjE: Stabilno.

BLIZANCI

LjUBAV: U ovom periodu imate dosta prilika za ljubav jer se krećete među ljudima i ostvarujete nove kontakte. POSAO: Uspjeh u svemu što ima veze sa javnim nastupom i radom u grupi. ZDRAVLjE: Dobro.

RAK

LjUBAV: Nećete uspjeti da ostvarite harmoniju zbog neke negativne energije koja će se razviti. POSAO: Promjena radnog mjesta ili načina obavljanja posla, procesa rada. ZDRAVLjE: Pogoršanje.

LAV

Fudbal Isplivao plan Crvene zvezde: Ovaj igrač je prioritet u januarskom prelaznom roku

LjUBAV: Moguća romansa sa nekim s kim radite ili pak imate neku vrstu profesionalnog kontakta. POSAO: Krasiće vas kreativnost i inovativnost pri radu. ZDRAVLjE: Solidno.

DJEVICA

LjUBAV: Partner ili osoba koja vam se dopada mogao bi da ispolji ponašanje koje će vas razočarati. POSAO: Imaćete priliku da uđete u partnerski posao ili zajedničko ulaganje. ZDRAVLjE: Grlobolja.

VAGA

LjUBAV: Nećete vjerovati da možete osvojiti osobu koju želite i taj nedostatak samopouzdanja će vas blokirati. POSAO: Poslovni život će vam biti nešto stabilniji. ZDRAVLjE: Promjenljivo.

ŠKORPIJA

LjUBAV: Ako ste u vezi moguća je disharmonija, a ako ste sami ne očekujte ništa dobro od ovog dana. POSAO: Problem u partnerskom poslu, blokada, moguć raskid partnerstva. ZDRAVLjE: Slabo.

STRIJELAC

LjUBAV: Interesuju vas neke druge stvari, ljubav vam nije prioritet. POSAO: Izvestan napredak je moguć jer postoji entuzijazam, ali moguće i neslaganje sa nadređenima. ZDRAVLjE: Vrlo dobro.

Nauka i tehnologija Saopšteno je: Prave veću i jaču raketu

JARAC

LjUBAV: Dan će biti srećan kada je riječ o ljubavi, jer ste i dalje najprivlačnija osoba gdje god da se pojavite. POSAO: Problem administrativne prirode na poslovnom putovanju. ZDRAVLjE: Opasnost u saobraćaju.

VODOLIJA

LjUBAV: Ima šanse da se zaljubite u prijatelja ili nekog koga ćete upoznati preko prijatelja. POSAO: Uspijeh i dobit je moguć onima koji se bave trgovinom i transportom. ZDRAVLjE: Stabilno.

RIBE

LjUBAV: Vaša trenutno neobično naglašena komunikativnost će vam stvoriti nove prilike u ljubavi. POSAO: Fali vam entuzijazma i energije, a mogući su i problemi sa kolegama. ZDRAVLjE: Slab imunitet.

(informer)