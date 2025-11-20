Kako će retrogradni Merkur uticati na vaš podznak?

Planeta Merkur je planeta komunikacije i informacija, i kad krene retrogradno, izaziva pomiješane signale - remeti sve, od putovanja, preko odnosa, do tehnologije.

Ovaj mjesec imamo posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini i to u smjelom i direktnom znaku Strijelca.

Merkur je retrogradan do 29. novembra

Merkur je zvanično krenuo retrogradno u ned‌jelju, 9. novembra, a ovaj ciklus traje tri sedmice, do 29. novembra. Sada je bolje izbjegavati da naglas izgovarate "tihe" misli. Ovaj retrogradni Merkur u taktično nepromišljenom Strijelcu šalje upozorenje 'crvena lampica - ne izgovaraj previše'.

Pod ovim uticajem, iskrenost može biti posebno brutalna, pa nemojte se iznenaditi ako vaši odnosi malo stradaju. Retrogradni Merkur može izazvati nesporazume i pogrešne interpretacije, pa ćete takođe željeti da ograničite neprikladne komentare i humor za odrasle, jer je vjerovatno da određeni šale jednostavno neće 'proći'. Posjeta voljenima može zahtijevati dodatnu pažnju u ovom periodu prepirki. Ako treba da skratite putovanje ili odsjednete u hotelu da sačuvate mir, opredijelite se za lični prostor.

I kao i uvijek, imajući u vidu da retrogradni Merkur može izazvati kašnjenja i prepreke, ne zaboravite da krenete ranije na aerodrom - i tri puta provjerite rezervacije.

Šta ovaj retrogradni Merkur znači za vaš znak Zodijaka?

Sve će nas pogoditi ovaj retrogradni Merkur na različite načine, u zavisnosti od toga gd‌je se Strijelac nalazi u vašoj natalnoj karti. Možete očekivati više problema i zastoja u toj oblasti života, poput nesporazuma, tehničkih poteškoća i opštih kašnjenja.

Na osnovu vašeg podznaka (koji određuje kuće u vašoj karti), evo gd‌je će retrogradni Merkur najviše uticati:

Ovan (podznak): Deveta kuća - putovanja, filozofija i viša znanja.

Bik (podznak): Osma kuća - intimnost, ranjivost i zajednički resursi.

Blizanci (podznak): Sedma kuća - dugoročni/ugovorni odnosi i poslovna partnerstva.

Rak (podznak): Šesta kuća - navike, rutina i zdravlje.

Lav (podznak): Peta kuća - kreativnost, strast i samoistraživanje.

D‌jevica (podznak): Četvrta kuća - dom, porodica i emocionalna sigurnost.

Vaga (podznak): Treća kuća - komunikacija, informacije i lokalna zajednica.

Škorpija (podznak): Druga kuća - novac, materijalni resursi i osjećaj vrijednosti.

Strijelac (podznak): Prva kuća - samopouzdanje i identitet.

Jarac (podznak): Dvanaesta kuća - podsvijest, spiritualnost i emocionalno zatvaranje.

Vodolija (podznak): Jedanaesta kuća - humanizam, veće zajednice i mreže.

Ribe (podznak): Deseta kuća - karijera, sudbina i javni ugled.

Sa retrogradnim Merkurom u drskom Strijelcu, ne može se predvid‌jeti šta će biti izgovoreno (ili izbačeno) u ovom periodu. Svakako bi svima nama bilo dobro da držimo jezik za zubima i pokušamo da očuvamo mir u naredne sedmice, prenosi Ona.