Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

Krstarica

20.11.2025

15:47

Црква крст православље вјера
Foto: ATV BL

Uoči Aranđelovdana obavezno uradite ovo – rečenica koju ćete često čuti od starijih, jer se vjeruje da Sveti Arhangel Mihailo donosi zaštitu i mir u dom. Ovaj praznik, jedan od najčešćih krsnih slava u Srbiji, nosi snažnu simboliku i običaje koji se prenose generacijama.

Osjećaj koji nas vraća korijenima

Ponekad, dok spremamo kuću pred praznik, uhvati nas tišina. U tom trenutku, sjetimo se bake koja je uvijek znala šta ide na sto, šta se ne smije zaboraviti, i kako se „pozdravlja svetac“. Nije to samo tradicija – to je osjećaj pripadnosti, sigurnosti, i nečeg većeg od nas. I baš tada, dok palimo svijeću ili mijesimo hljeb, shvatimo da ti mali rituali nisu prazni – oni su ono što nas drži na okupu.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka koja ne znaju šted‌jeti

Šta obavezno uraditi pred praznik:

– Upalite slavsku svijeću i izgovorite molitvu. Ako nemate ikonu, dovoljno je da svijeću postavite na čist sto.

– Pripremite slavski kolač ili hljeb – simbol života i zajedništva. Ako ne možete sami da mijesite, kupite hljeb i podijelite ga sa porodicom.

– Izbjegavajte svađu i teške riječi – vjeruje se da mir u kući na ovaj dan donosi blagoslov.

– Posjetite crkvu ili makar zapalite svijeću u obližnjem hramu. Ako ne možete, učinite dobro djelo – pomozite nekome kome je potrebno.

– Očistite dom – simbolično uklanjanje prašine i nereda znači da se oslobađate negativne energije.

Sve ovo su običaji koji se povezuju sa porukom: Uoči Aranđelovdana obavezno uradite ovo da biste privukli sreću i zaštitu.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: MUP je simbol državotvornosti Srpske

Najčešća pitanja

Da li je obavezno imati ikonu?

Nije obavezno, ali se preporučuje. Svijeća i molitva su dovoljni.

Šta ako ne mogu da idem u crkvu?

Alternativa je da pomognete nekome ili učinite dobro djelo – to je jednako vrijedno.

Da li se posti na Aranđelovdan?

Ako praznik pada u vrijeme posta, obroci se prilagođavaju pravilima.

nikola spiric

Republika Srpska

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Poruka je jasna: Uoči Aranđelovdana obavezno uradite ovo – jer tradicija nije prazna forma, već način da se povežemo sa korijenima i unesemo mir u dom. Nije važno da li sve radite savršeno, već da postupci budu iskreni i da nose poruku ljubavi i poštovanja.

Sveti arhangel Mihail

