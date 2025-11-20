Logo
Ima sedmoro djece i voljela bi da može da im promijeni imena

20.11.2025

14:12

Има седморо дјеце и вољела би да може да им промијени имена
Foto: pexels/Lukas

Slatke muke imaju roditelji kada očekuju prinovu i treba smisliti ime koje će dati novom članu porodice. Uključe se tu i porodice, bliža i dalja rodbina, ali završnu riječ uvijek imaju roditelji.

Ipak, jedna žena je rekla da se pokajala u tome. Naime, ona je rodila čak sedmoro djece i izjavila je da bi voljela da promijeni imena kod četvoro njih jer joj se ne sviđaju.

Jedna studija je pokazala da gotovo jedan od deset roditelja žali što nije odabrao drugačije ime za svoje djete. Među ispitanim ženama, 20% majki je reklo da više voli nadimak svog djeteta nego njegovo zvanično ime, a mnoge su takođe pogođene reakcijama ljudi na izabrano ime.

Moj muž i ja imamo sedmoro dece, a četvoro od njih imaju imena koja su očigledno više španska nego kod ostale troje. Ne kajem se zbog njihovih imena, ali bih voljela da su malo poznatija - izjavila je ona.

Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Zakazana sjednica Kolegijuma NSRS

Drugi roditelji su počeli da ne vole ime koje su izabrali, te su umjesto toga počeli da koriste nadimke.

- Svaki put kada je neko oslovio njenim imenom, ne mogu da se ne iznerviram. Samo želim da zaplačem jer ne znam šta da radim - podijelila je druga mama u vezi imena svoje ćerke, 'Kleo'.

Još jedna je rekla: "Sina sam nazvala Kjan (rima sa Rajan), ali svaki put kada ga predstavim, većina ljudi pita: 'Kao kajenski biber?'.

Oko 15% majki je takođe navelo da više voli srednje ime svog djeteta nego prvo ime.

Još jedan razlog zbog kojeg roditelji žale zbog izabranog imena je kada ličnost djeteta ne odgovara imenu koje su mu dali.

Kada sam bila trudna sa sinom, zvali smo ga MJ. Pokušavala sam da ga tako zovem nekoliko mjeseci nakon što se rodio. Jednostavno mu nije odgovaralo. Na kraju sam počela da ga zovem Maverik Din (Din je srednje ime njegovog oca) i nama se tako čini bolje. Sada ima 3 godine, a još uvijek nismo pravno promjenili ime. Ali planiramo to - rekla je još jedna mama.

Šta učiniti ako osjećate žaljenje zbog imena djeteta?

Илон Маск-05092025

Nauka i tehnologija

Mask: Za 20 godina većina ljudi neće morati da radi, posao će biti opcija

"Ako ste trudni i nervozni oko izbora imena za bebu, imajte na umu da se rizik od žaljenja vremenom smanjuje. Otprilike 15% mama koje su doživjele žaljenje zbog imena osjetile su to već u prvom mjesecu nakon porođaja, dok je 21% osjetilo žaljenje tokom prve godine", kaže studija.

Međutim, ako osjećate snažno žaljenje zbog imena i sigurni ste da želite pravno promjeniti ime svoje bebe, bolje je to učiniti što prije.

(miror)

