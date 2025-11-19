Logo
Large banner

Šta psi najčešće sanjaju?

Izvor:

Jutarnji.hr

19.11.2025

21:47

Komentari:

1
Шта пси најчешће сањају?
Foto: Unsplash

Naučnici za ponašanje životinja i psiholozi kroz brojna istraživanja otkrili su što psi najčešće sanjaju. Kako tvrdi klinička psihološkinja Harvarda, dr Dierdre Baret, psi kao i ljudi, u snovima često proživljavaju dijelove svog dana, uključujući i trenutke provedene s vlasnicima.

"Ljudi sanjaju o stvarima koje ih zanimaju tokom dana, iako snovi imaju vizualniji i manje logičan oblik. Nema razloga vjerovati da je kod životinja drugačije" rekla je Baretova.

Baretova ističe da je zbog snažne emocionalne veze s vlasnicima, moguće da psi u snovima vide lice vlasnika, osjete miris ili proživljavaju situacije koje ih vesele ili uznemiravaju, piše "Miror".

Doktorica Baret pretpostavlja da trzanje šapa znači da pas sanja trčanje, dok tiho lajanje može biti "razgovor" s drugim psom ili osobom. Kao i ljudi, psi prolaze kroz faze sna, uključujući REM fazu u kojoj se javljaju snovi. Kod ljudi REM počinje oko 90 minuta nakon što zaspu, dok je kod pasa ciklus brži, ali dovoljan za sanjanje.

Policija

Region

Srbin otet i isprebijan u Crnoj Gori: Namamili ga u automobil, pa ga mučili i tukli

Baret savjetuje vlasnicima da psima osiguraju pozitivna dnevna iskustva i mirno, sigurno mjesto za spavanje, jer to doprinosi mirnijim snovima.

Pse nije preporučljivo buditi iz sna. Iako može biti teško gledati ga kako cvili ili se trza, buđenje može izazvati zbunjenost ili agresiju, pogotovo ako je pas uplašen, prenosi "Jutarnji".

Podijeli:

Tag:

Psi

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Каран: Дејтон ни након 30 година нема јединствено тумачење у БиХ

Republika Srpska

Karan: Dejton ni nakon 30 godina nema jedinstveno tumačenje u BiH

1 h

0
Србин отет и испребијан у Црној Гори: Намамили га у аутомобил, па га мучили и тукли

Region

Srbin otet i isprebijan u Crnoj Gori: Namamili ga u automobil, pa ga mučili i tukli

1 h

0
Драма код Врања: Спасили петоро д‌јеце из поплаве

Srbija

Drama kod Vranja: Spasili petoro d‌jece iz poplave

1 h

0
Hrvatska policija

Region

Osam uhapšenih u Hrvatskoj zbog seksualnog zlostavljanja djece

1 h

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Znakovi Zodijaka koji su majstori pasivne agresije

2 h

0
Овим хороскопским знаковима новац стиже потпуно неочекивано

Zanimljivosti

Ovim horoskopskim znakovima novac stiže potpuno neočekivano

5 h

0
Млади Мjесец у Шкорпији: Ево који знакови очекују велике промјене

Zanimljivosti

Mladi Mjesec u Škorpiji: Evo koji znakovi očekuju velike promjene

6 h

0
Воз Дједа Мраза кренуо из Владивостока

Zanimljivosti

Voz Djeda Mraza krenuo iz Vladivostoka

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Otkriven detalj iz Melburna: Ovo o Đokoviću i Mariju nismo znali

23

10

Volš hoće da zabrani svjedocima da o ubijenoj Ani govore kao o posvećenoj majci

23

06

Da li je islamizacija politički mit ili realnost Evrope?

23

02

Cvijanović: Banjaluka je srce naše Republike i 23. novembra biće dio naše velike pobjede

23

00

Vozio pod dejstvom kokaina: Težak udes mladića iz BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner