Šta psi najčešće sanjaju?

Naučnici za ponašanje životinja i psiholozi kroz brojna istraživanja otkrili su što psi najčešće sanjaju. Kako tvrdi klinička psihološkinja Harvarda, dr Dierdre Baret, psi kao i ljudi, u snovima često proživljavaju dijelove svog dana, uključujući i trenutke provedene s vlasnicima.

"Ljudi sanjaju o stvarima koje ih zanimaju tokom dana, iako snovi imaju vizualniji i manje logičan oblik. Nema razloga vjerovati da je kod životinja drugačije" rekla je Baretova.

Baretova ističe da je zbog snažne emocionalne veze s vlasnicima, moguće da psi u snovima vide lice vlasnika, osjete miris ili proživljavaju situacije koje ih vesele ili uznemiravaju, piše "Miror".

Doktorica Baret pretpostavlja da trzanje šapa znači da pas sanja trčanje, dok tiho lajanje može biti "razgovor" s drugim psom ili osobom. Kao i ljudi, psi prolaze kroz faze sna, uključujući REM fazu u kojoj se javljaju snovi. Kod ljudi REM počinje oko 90 minuta nakon što zaspu, dok je kod pasa ciklus brži, ali dovoljan za sanjanje.

Baret savjetuje vlasnicima da psima osiguraju pozitivna dnevna iskustva i mirno, sigurno mjesto za spavanje, jer to doprinosi mirnijim snovima.

Pse nije preporučljivo buditi iz sna. Iako može biti teško gledati ga kako cvili ili se trza, buđenje može izazvati zbunjenost ili agresiju, pogotovo ako je pas uplašen, prenosi "Jutarnji".