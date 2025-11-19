Voz Djeda Mraza krenuo iz Vladivostoka

"Voz Djeda Mraza" krenuo je iz Vladivostoka na novogodišnje putovanje po Rusiji tokom kojeg će se zaustaviti u 70 gradova, prenosi TASS.

U dalekoistočnoj ruskoj prijestonici Vladivostoku na željezničkoj stanici je tim povodom organizovan koncert.

"Nova godina je magična stvar i kao glavni čarobnjak naše zemlje odaću vam jednu veoma važnu tajnu: bajku u stvarnosti pravimo mi sami. Čuda se dešavaju kada drugima pružamo ljubav, toplinu i brigu. Moja poruka je - činite dobra djela, moji mali čarobnjaci sa velikim srcem. Siguran sam da me nećete iznevjeriti", rekao je Djed Mraz.

Djed Mraz danas kreće na put dug više od 20.000 kilometara i posjetiće 70 ruskih gradova. Novu godinu dočekaće u Ivanovu, Božić u Sankt Peterburgu, a u Moskvi će se zadržati dva dana - 2. i 3. januara.

"Voz Djeda Mraza" je zajednički projekat vlade Vologradske oblasti i Ruskih željeznica tokom kojeg Djed Mraz putuje po ruskim gradovima sa prazničnim, novogodišnjim programom. Projekat je pokrenut 5. decembra 2021. godine.