U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

U okviru Foruma pod nazivom „Kolaborativne inovacije u modernoj industriji usluga između države, obrazovnih ustanova, preduzeća i društva“, u pekinškom distriktu Čanping 18. novembra održana je prezentacija ključnih sektorskih industrija i povezanih modela obrazovanja kadrova iz Bosne i Hercegovine (BiH). Događaj je organizovala Ekonomska federacija kineskih komercijalnih akcionarskih preduzeća, a među zemljama učesnicima foruma našla se i BiH.

Forum je okupio oko 200 učesnika – predstavnike kineskih kompanija, javnih institucija, akademske zajednice i naučno-istraživačkih ustanova. Cilj skupa bio je da se kineskim partnerima predstave mogućnosti industrijskih sektora u zemljama učesnicama, uključujući BiH, kao i podrška koju obrazovni sistemi pružaju u razvoju stručnog i kvalifikovanog kadra.

Ambasador BiH u Kini, Siniša Berjan, u svom obraćanju je naglasio značaj ovakvih inicijativa za unapređenje ekonomske saradnje između dvije zemlje. Tokom prezentacije ambasador je predstavio industrijsku i energetsku strukturu BiH, poslovni ambijent, dostupne fiskalne olakšice, obrazovni sistem, kao i naučno-istraživačke kapacitete zemlje.

Događaj je pružio sveobuhvatan uvid u stanje sektorskih industrija u BiH i otvorio prostor za direktne razgovore između kineskih partnera i predstavnika Ambasade BiH, tokom kojih su razmatrani konkretni modeli buduće saradnje.

Učesnici su izrazili visoko zadovoljstvo organizacijom i sadržajem događaja, ističući da ovakve inicijative značajno doprinose jačanju ekonomskih veza i produbljivanju međusobnog razumijevanja između Kine i zemalja partnera.