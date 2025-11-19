Logo
Large banner

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

19.11.2025

10:05

Komentari:

0
У Пекингу представљени индустријски сектори и систем образовања кадрова из БиХ
Foto: Ustupljena fotografija

U okviru Foruma pod nazivom „Kolaborativne inovacije u modernoj industriji usluga između države, obrazovnih ustanova, preduzeća i društva“, u pekinškom distriktu Čanping 18. novembra održana je prezentacija ključnih sektorskih industrija i povezanih modela obrazovanja kadrova iz Bosne i Hercegovine (BiH). Događaj je organizovala Ekonomska federacija kineskih komercijalnih akcionarskih preduzeća, a među zemljama učesnicima foruma našla se i BiH.

Forum je okupio oko 200 učesnika – predstavnike kineskih kompanija, javnih institucija, akademske zajednice i naučno-istraživačkih ustanova. Cilj skupa bio je da se kineskim partnerima predstave mogućnosti industrijskih sektora u zemljama učesnicama, uključujući BiH, kao i podrška koju obrazovni sistemi pružaju u razvoju stručnog i kvalifikovanog kadra.

Ambasador BiH u Kini, Siniša Berjan, u svom obraćanju je naglasio značaj ovakvih inicijativa za unapređenje ekonomske saradnje između dvije zemlje. Tokom prezentacije ambasador je predstavio industrijsku i energetsku strukturu BiH, poslovni ambijent, dostupne fiskalne olakšice, obrazovni sistem, kao i naučno-istraživačke kapacitete zemlje.

Događaj je pružio sveobuhvatan uvid u stanje sektorskih industrija u BiH i otvorio prostor za direktne razgovore između kineskih partnera i predstavnika Ambasade BiH, tokom kojih su razmatrani konkretni modeli buduće saradnje.

Učesnici su izrazili visoko zadovoljstvo organizacijom i sadržajem događaja, ističući da ovakve inicijative značajno doprinose jačanju ekonomskih veza i produbljivanju međusobnog razumijevanja između Kine i zemalja partnera.

Podijeli:

Tag:

Kina

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Тришић Бабић: Стабилна и договором уређена БиХ је једини пут да земља крене напријед

Republika Srpska

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

4 h

0
Будимир: Обезбјеђујемо изборни материјал, до сада није било инцидената

Republika Srpska

Budimir: Obezbjeđujemo izborni materijal, do sada nije bilo incidenata

4 h

0
Каран у Бањалуци са студентима о уставном положају Републике Српске у дејтонској БиХ

Republika Srpska

Karan u Banjaluci sa studentima o ustavnom položaju Republike Srpske u dejtonskoj BiH

6 h

0
Бранко Блануша, кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима

Republika Srpska

Blanuša: Javni resursi i institucije da budu u interesu građana

15 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

04

Maričić: I naši protivnici znaju da ćemo napraviti više nego očekivan rezultat

14

01

Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

14

01

Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

13

46

'ParlATVment': Razgovor sa Vilijamom Montgomerijem

13

43

Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner