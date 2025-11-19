Budimir: Obezbjeđujemo izborni materijal, do sada nije bilo incidenata

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da u toku predizborne kampanje u Srpskoj do sada nije bilo prijavljenih incidenata, te da Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbjeđuje izborni materijal.

''Ne postoji institucija koja može bolje da zaštiti integritet predstojećih izbora koji su, nažalost, nametnuti, ali MUP će pokazati da u Srpskoj postoji demokratski ambijent - poručio je Budimir za Srnu.

Republika Srpska Budimir: Tender poništen zbog dodatne analize tehničkih detalja, a ne pritiska

On je naglasio da će svako eventualno negativno djelovanje biti sankcionisano u skladu sa zakonima.

Budimir je poručio da MUP Republike Srpske preduzima sve mjere i radnje da predstojeći prijevremeni izbori za predsjednika Srpske proteknu u demokratskoj i bezbjednoj atmosferi, te da ne očekuje nikakvo narušavanje javnog reda i mira.

''Formirali smo Štab i naš zadatak je da izbori, kao jedan demokratski mehanizam, u nedjelju (23. novembra) budu sprovedeni do kraja'', rekao je Budimir.