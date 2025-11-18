Karan: Borba za institucije je borba za Srpsku

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izvorima Siniša Karan rekao je večeras u Kostajnici da je borba za institucije borba za Republiku Srpsku.

Karan je naglasio da predstojeći izbori nisu obični izbori, nego ih treba shvatiti kao referendum za očuvanje republike Srpske.

- Samo narod može da odlučuje kako će živjeti. Srbi imaju pravo da odlučuju i to će pokazati 23. novembra - rekao je Karan na predizbornom skupu u Kostajnici i dodao da se borba za Srpsku vodi već 30 godina, od potisivanja Dejtonskog sporazuma.

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bez države nema slobode, te da samo nezainteresovan narod može da čeka lošu sudbinu.

Dodik je naveo da je glas za Sinišu Karana na predstojećim izborima glas za Republiku Srpsku, dodajući da svaki srpski glas koji nije za Karana jeste glas za Kristijana Šmita.

On je istakao da se protiv njega vodio politički proces, jer se usprotivio oduzimanju imovine Republike Srpske i formiranju migrantskih kampova u Srpskoj.

Dodik je rekao da je Republika Srpska stabilna na unutrašnjem planu,da izmiruje sve obaveze, realizuje investicije, ima stabilnost u zdravstvu, prosvjeti, policiji i privredi.

Govoreći o planovima za razvoj ove lokalne zajednice, Dodik je rekao da će iduće godine Kostajnica dobiti 500.000 KM za asfaltiranje seoskih i prilaznih puteva i 300.000 KM ove i iduće godine za izgradnju parohijskog doma.

Dodik je najavio i sanaciju magistralnog puta prema Kozarskoj Dubici i Novom Gradu.