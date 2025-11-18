Ubacite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša: Krajnji rezultat će vas oduševiti

Izvor:
Krstarica
18.11.2025
18:23
Komentari:0
Da li ste znali da prosječna osoba provede oko četiri sata nedjeljno perući veš? Vjerujemo da ste zapanjeni ovim podatkom jer današnje mašine za pranje veša praktično sve rade same. Ali ponekad im je potrebna vaša pomoć. Na sreću, imam savršen trik da poboljšate rezultate vašeg pranja.
Ovaj način pranja posebno će koristiti vlasnicima kućnih ljubimaca, kao i onima koji imaju puno tamne odjeće, a podrazumijeva stavljanje vlažne maramice u mašinu za pranje veša prije punjenja. Rezultati će biti vidljivi odmah i zaista će premašiti očekivanja – osjeća će biti bez dlačica jer vlažne maramice djeluju kao ‘upijajuće’.
Svijet
Otkriven uzrok smrti četvoročlane porodice
Važno pravilo je da u mašinu za pranje veša ne stavljate više od 3 vlažne maramice (otprilike 7 do 8 kilograma veša). Kada bubanj počne da se okreće, vlažne maramice će se miješati u odjeću i pokupiti dlake i dlačice. Treba koristiti novu vlažnu maramicu koju ste vadili iz pakovanja pri svakom pranju.
Ono što je važno jeste da su vlažne maramice dovoljno jake da se ne raspadnu tokom ciklusa pranja. To lako možete provjeriti pokušajem da ih pocijepate rukama. Ako ne uspijete ili vam treba mnogo snage, onda su dovoljno jake. Nikada nemojte koristiti papirne ubruse umjesto vlažnih maramica. U protivnom, one će se one raspasti i učiniti da veš ima više mrvica i izgleda lošije. Ni maramice za uklanjanje šminke neće pomoći.
Fudbal
Beč pod opsadom zbog BiH: Desetine hiljada na ulicama
Ako ne želite da vaša odjeća upije miris vlažnih maramica, izaberite antibakterijske ili bez mirisa, a možete staviti još omekšivača da biste prikrili miris.
Savjeti
3 h0
Savjeti
7 h0
Savjeti
22 h0
Savjeti
1 d0
Najnovije
Najčitanije
19
53
19
52
19
51
19
45
19
38
Trenutno na programu