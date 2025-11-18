Ubacite vlažnu maramicu u mašinu za pranje veša: Krajnji rezultat će vas oduševiti

Da li ste znali da prosječna osoba provede oko četiri sata nedjeljno perući veš? Vjerujemo da ste zapanjeni ovim podatkom jer današnje mašine za pranje veša praktično sve rade same. Ali ponekad im je potrebna vaša pomoć. Na sreću, imam savršen trik da poboljšate rezultate vašeg pranja.

Ovaj način pranja posebno će koristiti vlasnicima kućnih ljubimaca, kao i onima koji imaju puno tamne odjeće, a podrazumijeva stavljanje vlažne maramice u mašinu za pranje veša prije punjenja. Rezultati će biti vidljivi odmah i zaista će premašiti očekivanja – osjeća će biti bez dlačica jer vlažne maramice djeluju kao ‘upijajuće’.

Svijet Otkriven uzrok smrti četvoročlane porodice

Kako to učiniti ispravno?

Važno pravilo je da u mašinu za pranje veša ne stavljate više od 3 vlažne maramice (otprilike 7 do 8 kilograma veša). Kada bubanj počne da se okreće, vlažne maramice će se miješati u odjeću i pokupiti dlake i dlačice. Treba koristiti novu vlažnu maramicu koju ste vadili iz pakovanja pri svakom pranju.

Ono što je važno jeste da su vlažne maramice dovoljno jake da se ne raspadnu tokom ciklusa pranja. To lako možete provjeriti pokušajem da ih pocijepate rukama. Ako ne uspijete ili vam treba mnogo snage, onda su dovoljno jake. Nikada nemojte koristiti papirne ubruse umjesto vlažnih maramica. U protivnom, one će se one raspasti i učiniti da veš ima više mrvica i izgleda lošije. Ni maramice za uklanjanje šminke neće pomoći.

Fudbal Beč pod opsadom zbog BiH: Desetine hiljada na ulicama

Ako ne želite da vaša odjeća upije miris vlažnih maramica, izaberite antibakterijske ili bez mirisa, a možete staviti još omekšivača da biste prikrili miris.