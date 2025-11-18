Logo
Recept za posnu sarmu na Aranđelovdan: Toliko je ukusna da će gosti biti oduševljeni

18.11.2025

12:13

Foto: Pixabay

Kako ove godine Aranđelovdan "pada" u petak, trebalo bi da trpeza bude posna.

To ne znači da će đakonije koje ćete iznijeti pred goste biti jednolične, naprotiv. Uz malo mašte, biće to prava rapsodija boja, ukusa i tekstura. Čorbe sa povrćem, specijaliteti od ribe, bundeva, namazi, razna jela na ulju, sve će to oduševiti goste, a i mi imamo jedan sjajan prijedlog posna sarma.

Već od same pomisli na sarmu, jedno od omiljenih jela na ovim prostorima, mnogima će poteći voda na usta. Klasična se pravi sa mesom, kao što znate, ali u vrijeme kada ne bi trebalo da se “mrsimo” na scenu stupa još jedan specijalitet – posna sarma. I to ona tradicionalna, na način na koji su je spremale naše bake. Idealna za predstojeći Aranđelovdan.

Ovaj sjajan recept za posnu sarmu prenosimo sa Instagram stranice mamita_dane_i_jodze, a autorka je, uz detaljnu pripremu, dala i nekoliko objašnjenja koja će vam sigurno biti od koristi, prenosi Blic žena.

Recept za posnu sarmu

Sastojci za tridesetak sarmi:

-6 glavica crnog luka

4 šargarepe

300-350 gr pirinča

ulje

so, biber, vegeta, aleva paprika

listovi kiselog kupusa

Kako je autorka recepta napomenula, luk i šargarepu za posnu sarmu nikad ne siječe na sjecku, već ručno, da bi sarma bila rastresita kad se skuva. “Ne dodajem ni sojine mrvice, pšenicu, orahe, tunjevinu…”

Priprema:

Luk isjeći na sitno (ne puno) i dinstati na ulju, potom dodati iseckanu šargarepu i nastaviti dinstanje oko 10 minuta. Dodati proprani pirinač, promiješati da se sjedini i začiniti alevom paprikom, solju, vegetom, biberom.

илу-сарма-10092025

Savjeti

Uz ove savjete sarma će vam biti preukusna

Pripremljenu dolmu (nadjev) skinuti sa šporeta da se prohladi. Kašikom zahvatati i na svaki list kiselog kupusa u srednji dio staviti dolmu. Preklopiti sa strana i urolati. Savijenu sarmu prekriti listovima kupusa i poklopiti težim tanjirom (da se prilikom kuvanja ne bi dizala).

Krčkati na srednjoj temperaturi. Ja kuvam na šporetu i uvijek šerpu odignem od table sa žicom, da ne bude direktno u kontaktu – na taj način izbjegavam prskanje i ne može da zagori – objasnila je Dragica Marković, autorka recepta.

Tagovi:

Recept dana

Sarma

Božićni post

Aranđelovdan

krsna slava

