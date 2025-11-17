Jednostavni trikovi za pranje farmerki: Zadržaće boju i izgledati kao nove

Izvor:
Krstarica
17.11.2025
15:51
Komentari:0
Već nakon par pranja, Vaše tamne farmerke izgledaju izblijedilo i iznošeno — ali nije kriv samo teksas, nego način na koji perete. Uz par jednostavnih trikova, možete spriječiti da farmerke izblijede i da zadrže boju i produžite im život.
Teksas tkanina je obojena indigom, koji se nalazi samo na površini vlakana, a ne unutar njih. Kad perete u toploj vodi, vlakna se šire i boja ispire.
Ekonomija
"Ekstremni strah": Bitkoin u padu
Agresivni deterdženti, posebno oni sa bjelilima ili enzimima, dodatno oštećuju boju.
Dugačak program pranja + jaka centrifuga povećavaju habanje i trenje – time boja brže odlazi.
Mnogo ljudi pere džins prečesto — dok stručnjaci preporučuju da to bude rijetko.
Evo konkretnih pravila koja stvarno prave razliku:
Idealno je prati džins samo svakih 5–10 nošenja, osim ako nisu jako prljavi. Manje pranja znači manje šanse da boja isperete.
Topla voda je vaš najveći neprijatelj kad je u pitanju očuvanje indiga. Hladna ili mlaka pranja su najbezbjednija.
Auto-moto
Nova pravila: Vozači B kategorije će morati na dodatnu obuku
Prije nego što ih stavite u veš mašinu: okrenite ih na unutrašnju stranu, zakopčajte dugmad i rajsferšluse. To smanjuje trenje na bočnom dijelu i pomaže da boja ostane.
Birajte tečne deterdžente namijenjene tamnim tkaninama — izbjegavajte bjelila i optička posvjetljivača. Takođe, ne sipajte previše praška – visoka koncentracija može imati kontraefekat.
Što je pranje kraće i ciklus centrifuge blaži, to je manja šansa da teksas strada od trenja.
Zaboravite sušilicu — toplota može dodatno oštetiti vlakna i izblijediti boju. Sušite džins na ravnoj površini ili okačite u hladu, izbjegavajući direktno sunce.
Zdravlje
Stručnjaci otkrili: Evo koliko sati sna predstavlja pretjerano spavanje
Povremeno (npr. jednom na par mjeseci), možete namočiti džins u hladnoj vodi sa kašičicom bijelog sirćeta — to pomaže da se boja „zaključa“ u vlakna.
Stručnjaci se slažu — pranjem shvatite džins kao investiciju: što rjeđe perete, duže će boja i oblik ostati. Ako nisu uprljani, osvježite ih tako što ćete ih provjetriti, objesiti na vazduh ili koristiti sprej za tekstil.
Ako primjenite pravila: pranje na 20 °C, okrenuti naopačke, blag deterdžent, sušenje u hladu — onda ćete zadržati onaj bogat, tamni ton duže, možda i godinama. I taj osjećaj kada ih ponovo obučete — da izgledaju skoro kao nove — je stvarno prelijep.
Republika Srpska
Budimir: Tender poništen zbog dodatne analize tehničkih detalja, a ne pritiska
Ako ste do sada prali džins kao običan pamuk, probajte snjedeći put da promijenite pristup: perite rjeđe, hladno i nježno. Vidjećete razliku — boja džinsa će opstati, a Vaš omiljeni par će ostati „onaj pravi“.
Region
3 h0
Republika Srpska
3 h1
Auto-moto
3 h0
Republika Srpska
3 h0
Najnovije
Najčitanije
18
39
18
33
18
28
18
25
18
18
Trenutno na programu