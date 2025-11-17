U jeku rata s Katarinom Živković Kija kockar otkrila svoj zdravstveni problem

Izvor:
Agencije
17.11.2025
18:01
Komentari:0
Kija Kockar se oglasila u jeku drame sa bivšom drugaricom Katarinom Živković i otkrila s kakvim zdravstvenim problemom se suočava.
Naime, ona je otkrila da nema problem sa štitnom, ali da ima drugi zdravstveni problem.
"Nemam problem ni sa štitnom žlijezdom, vidjela sam te teorije. Imam preddijabetes, to sam regulisala ishranom i stres fri. Ali moram da pazim na to", rekla je.
Ekonomija
Hrvatski div na koljenima: Prodati neki od najpoznatijih brendova
Na kraju je zamolila sve da joj ne pridodaju bolesti od kojih ne boluje, jer, kako ističe, i njene su joj dovoljne.
"Molim sve 'doktore' na svim društvenim mrežama da mi ne dodaju nešto što nemam, jer mi je dovoljno sve ovo što imam", napisala je Kija na mreži "Iks".
Scena
1 h0
Scena
2 h0
Scena
8 h0
Scena
10 h0
Najnovije
Najčitanije
18
39
18
33
18
28
18
25
18
18
Trenutno na programu