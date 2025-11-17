Logo
Large banner

U jeku rata s Katarinom Živković Kija kockar otkrila svoj zdravstveni problem

Izvor:

Agencije

17.11.2025

18:01

Komentari:

0
У јеку рата с Катарином Живковић Кија коцкар открила свој здравствени проблем

Kija Kockar se oglasila u jeku drame sa bivšom drugaricom Katarinom Živković i otkrila s kakvim zdravstvenim problemom se suočava.

Naime, ona je otkrila da nema problem sa štitnom, ali da ima drugi zdravstveni problem.

"Nemam problem ni sa štitnom žlijezdom, vidjela sam te teorije. Imam preddijabetes, to sam regulisala ishranom i stres fri. Ali moram da pazim na to", rekla je.

ugovor pixabay

Ekonomija

Hrvatski div na koljenima: Prodati neki od najpoznatijih brendova

Na kraju je zamolila sve da joj ne pridodaju bolesti od kojih ne boluje, jer, kako ističe, i njene su joj dovoljne.

"Molim sve 'doktore' na svim društvenim mrežama da mi ne dodaju nešto što nemam, jer mi je dovoljno sve ovo što imam", napisala je Kija na mreži "Iks".

Podijeli:

Tagovi:

Kristina Kija Kockar

Katarina Živković

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Магла сунце

Nauka i tehnologija

Pripremite se, Sunce nastaje ovog datuma: NASA poručila svijetu

44 min

0
Зашто сунчан новембар није добар знак

Društvo

Zašto sunčan novembar nije dobar znak

48 min

0
Бритвић: У Хрватској није лако бити ни мртав Србин

Region

Britvić: U Hrvatskoj nije lako biti ni mrtav Srbin

53 min

0
Вулић: За СНСД не постоји већа светиња од грађана

Republika Srpska

Vulić: Za SNSD ne postoji veća svetinja od građana

51 min

0

Više iz rubrike

Ruža cvijet

Scena

Poznate sestre pjevačice počinile samoubistvo?

1 h

0
Насиље у ријалитију Елита

Scena

Jeziva scena u rijalitiju Elita: Davio cimera i vukao ga po podu

2 h

0
Митровић најавио чишћење на Пинку: Накотило се много паразита

Scena

Mitrović najavio čišćenje na Pinku: Nakotilo se mnogo parazita

8 h

0
Ким Кардашијан грцала у сузама због овога: Осјећам се као да ће ми мозак експлодирати

Scena

Kim Kardašijan grcala u suzama zbog ovoga: Osjećam se kao da će mi mozak eksplodirati

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

39

Majka monstrum ubila sinčića: Glava pronađena u jezeru

18

33

VIDEO: Rekonstrukcija ubistva Aldine Jahić

18

28

Žena samoj sebi prerazala grlo motornom testerom

18

25

Naoružani napadači oteli 25 učenica srednje škole

18

18

Šulić primio čelne ljude Adrija sport konferencije: Veliki planovi za narednu godinu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner