U jeku rata s Katarinom Živković Kija kockar otkrila svoj zdravstveni problem

Kija Kockar se oglasila u jeku drame sa bivšom drugaricom Katarinom Živković i otkrila s kakvim zdravstvenim problemom se suočava.

Naime, ona je otkrila da nema problem sa štitnom, ali da ima drugi zdravstveni problem.

"Nemam problem ni sa štitnom žlijezdom, vidjela sam te teorije. Imam preddijabetes, to sam regulisala ishranom i stres fri. Ali moram da pazim na to", rekla je.

Ekonomija Hrvatski div na koljenima: Prodati neki od najpoznatijih brendova

Na kraju je zamolila sve da joj ne pridodaju bolesti od kojih ne boluje, jer, kako ističe, i njene su joj dovoljne.

"Molim sve 'doktore' na svim društvenim mrežama da mi ne dodaju nešto što nemam, jer mi je dovoljno sve ovo što imam", napisala je Kija na mreži "Iks".