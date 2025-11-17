Logo
Britvić: U Hrvatskoj nije lako biti ni mrtav Srbin

SRNA

17.11.2025

17:48

Pripadnike Udruženja ratnih veterana Vedra iz Splita danas je pedesetak vukovarske Hvidre spriječilo da u Dunav kod Vukovara spuste vijenac u spomen na Srbe ubijene 1991. godine.

Pripadnici Vedra planirali su da na Ostrvu sportova spuste vijenac u Dunav, ali su zbog problema sa kojima su suočeni vijenac spustili u Dunav kod Borova Sela.

Клањао у просторијама заједничких институција

BiH

Muškarac klanjao u novinarskoj prostoriji zajedničkih institucija BiH

Predsjednik splitskog Udruženja Ranko Britvić rekao je da su željeli položiti vijenac u Dunav u spomen na veći broj vukovarskih Srba koji su nevini ubijeni i bačeni u Dunav.

"Zašto bi odabrali neki drugi termin kada su i to žrtve? Mislio sam da je u Hrvatskoj teško biti živ Srbin, ali očigledno nije lako biti ni mrtav Srbin", rekao je Britvić.

On kaže da su odluku o promjeni mjesta spuštanja vijenca u vodu donijeli radi visokog rizika u razgovoru s predstavnicima policije, koji su bili izuzetno profesionalni.

"Poslije svega mogu reći da se osjećam krajnje neugodno i kao stranac u svojoj državi", izjavio je on.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako na najavu spuštanja vijenca u Dunav gleda kao na provokaciju, prenosi Hina.

policija njemacka

Svijet

Njemačka policija upucala Mariju pred majkom: Isplivali novi detalji haosa u Bohumu

Do prošle godine 17. novembra vijenac su u spomen na sve žrtve u Dunav kod Vukovara spuštali predstavnici Srpskog narodnog vijeća i Samostalne demokratske srpske stranke, ali su poslije najave udruženja hrvatskih ratnih veterana bili spriječeni u tome. Vijenac su u vode Dunava spustili pripadnici Udruženja Vedra.

