Autobus sletio u provaliju, 21 osoba poginula

Izvor:

SRNA

17.11.2025

17:29

Аутобус слетио у провалију, 21 особа погинула
U nesreći autobusa u centralnom Ekvadoru poginula je 21 osoba, dok je najmanje 40 povrijeđeno, saopštile su danas službe za vanredne situacije.

Autobus se kretao međuprovincijskom rutom između gradova Simiatug i Ambato kada je izgubio kontrolu i srušio se u provaliju sa visine od 150 metara.

Nesreća se dogodila juče kod grada Simiatug. Prvobitno je javljeno da je poginulo 12 ljudi, dok je 10 povrijeđeno.

autobus

poginuli

