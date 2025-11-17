Autobus sletio u provaliju, 21 osoba poginula

U nesreći autobusa u centralnom Ekvadoru poginula je 21 osoba, dok je najmanje 40 povrijeđeno, saopštile su danas službe za vanredne situacije.

Autobus se kretao međuprovincijskom rutom između gradova Simiatug i Ambato kada je izgubio kontrolu i srušio se u provaliju sa visine od 150 metara.

Nesreća se dogodila juče kod grada Simiatug. Prvobitno je javljeno da je poginulo 12 ljudi, dok je 10 povrijeđeno.