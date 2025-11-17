Lavrov: Samit u Nju Delhiju za tri sedmice

Izvor:
SRNA
17.11.2025
17:10
Komentari:0
Samit Rusija-Indija održaće se za tri sedmice u Nju Delhiju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Vaša posjeta je zaista blagovremena s obzirom na predstojeći rusko-indijski samit u Nju Delhiju za samo tri sedmice", rekao je Lavrov tokom razgovora sa indijskim ministrom spoljnih poslova Subrahmanjamom Džaišankarom.
Kako je ranije saopšteno iz indijske ambasade u Moskvi, Džaišankar je doputovao u Moskvu gdje će učestvovati na sastanku Savjeta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).
Svijet
Njemačka policija upucala srpsku djevojčicu
Kako je objavio indijski list "Ekonomik tajms" ruski predsjednik Vladimir Putin posjetiće Indiju 5. decembra radi ključnog samita sa premijerom Narendrom Modijem.
Oni će se fokusirati na jačanje odbrambenih, energetskih i trgovinskih veza.
Razgovori će uključivati potencijalne sporazume za borbene avione i sisteme protivraketne odbrane.
Ovo je prva posjeta Putina Indiji od početka rata između Rusije i Ukrajine.
Najnovije
Najčitanije
18
41
18
39
18
33
18
28
18
25
Trenutno na programu