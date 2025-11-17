Logo
Lavrov: Samit u Nju Delhiju za tri sedmice

Izvor:

SRNA

17.11.2025

17:10

Лавров: Самит у Њу Делхију за три седмице
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Samit Rusija-Indija održaće se za tri sedmice u Nju Delhiju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Vaša posjeta je zaista blagovremena s obzirom na predstojeći rusko-indijski samit u Nju Delhiju za samo tri sedmice", rekao je Lavrov tokom razgovora sa indijskim ministrom spoljnih poslova Subrahmanjamom Džaišankarom.

Kako je ranije saopšteno iz indijske ambasade u Moskvi, Džaišankar je doputovao u Moskvu gdje će učestvovati na sastanku Savjeta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Полиција Њемачка

Svijet

Njemačka policija upucala srpsku djevojčicu

Kako je objavio indijski list "Ekonomik tajms" ruski predsjednik Vladimir Putin posjetiće Indiju 5. decembra radi ključnog samita sa premijerom Narendrom Modijem.

Oni će se fokusirati na jačanje odbrambenih, energetskih i trgovinskih veza.

Razgovori će uključivati potencijalne sporazume za borbene avione i sisteme protivraketne odbrane.

Ovo je prva posjeta Putina Indiji od početka rata između Rusije i Ukrajine.

Sergej Lavrov

