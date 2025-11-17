Karan: 23. novembra još jedna bitka koju će Srpska dobiti

Kandidat SNSD-a na predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Šipovu da je Republika Srpska prije tri godine izabrala svog predsjednika, te da je 23. novembra još jedna od bitaka koju će Srpska dobiti.

"Ovo nisu obični izbori, važnost ovih izbora je dalekosežna. Ne smijemo dozvoliti da nam neki Šmit ruši Ustav i smjenjuje legitimno izabrane predstavnike", rekao je Karan tokom razgovora sa građanima u Šipovu.

Karan je poručio da je narod snaga SNSD-a, te da je čast biti predstavnik takvog naroda.

"Idemo u pobjedu. Glas za Sinišu Karana je glas za Republiku Srpsku", istakao je Karan.

📍 Šipovo je biser Republike Srpske - izvorišta, rijeke, planine i narod koji je u najtežim vremenima ostao vjeran ognjištu. Mjesto stradanja, ali i nepokornosti, mjesto gdje se zna šta znači čast i zavičaj.



✅ Danas, kad se od nas traži da prihvatimo tuđe odluke, Šipovo poručuje… pic.twitter.com/8itaEsMGm5 — Siniša Karan (@sinisa_karan) November 17, 2025

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da ova stranka, sa svojim koalicionim partnerima 23 godine vodi Republiku Srpsku, koja danas ima najbolju policiju u regionu, stabilne plate i penzije, najviše zaposlenih, investicije...

"Mi smo znali ako nemamo državu nemamo slobodu. Zato smo čuvali i gradili Republiku Srpsku i ne smijemo je prepustiti", poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da je Siniša Karan njegov izbor za predsjednika Republike, te da oni koji ne glasaju za Karana, glas zapravo daju Šmitu.

"Kad glasate za Karana, glasate za mene. Nastavićemo zajedno da radimo, da poboljšamo infrastrukturu, povećamo penzije, radimo na poboljšanju svake sfere društva", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je cilj i da se u svakoj opštini izgrade smještajni kapaciteti u vrtićima, da sva djeca imaju mjesto za boravak, te da se škole prilagode realnom životu i potrebama.

Načelnik opštine Šipovo Milan Kovač istakao je da će ovi izbori ojačati instituciju predsjednika Republike.

"Ključ je da izađemo na izbore i podržimo politiku kojoj je Republika Srpska na prvom mjestu", poručio je Kovač.

Dodik: Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska 23. novembra bira predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj.

"Biramo Sinišu Karana - sigurnost i naš put naprijed", rekao je Dodik u razgovoru sa građanima u Šipovu.

On je dodao da je Šipovo mjesto gdje priroda, narod i tradicija dišu zajedno.

"I svaki put kad dođem ovdje, vidim koliko Republika Srpska ima potencijala - u ljudima, u zemlji, u budućnosti koju zajedno gradimo. Zato 23. biramo predsjednika koji zna da svaki kraj Srpske zaslužuje pažnju i razvoj", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".