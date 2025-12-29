Logo
Large banner

Da li je medicinski kanabis stvarno učinkovit? Šokantno istraživanje

29.12.2025

07:33

Komentari:

0
Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

Uprkos popularnosti medicinskog kanabisa, postoje i brojni kritički stavovi u vezi s njegovom stvarnom medicinskom vrijednošću. Obuhvativši 124 studije iz više od 2.500 objavljenih radova između januara 2010. i septembra 2025. godine, opsežna naučna analiza provedena u Sjedinjenim Američkim Državama bila je usmjerena na procjenu terapijskih tvrdnji koje se odnose na medicinski kanabis.

Specifične situacije

Rezultati ove analize potvrdili su da je kanabis učinkovit u specifičnim situacijama koje su već priznale američke Agencije za hranu i lijekove (FDA). To uključuje ublažavanje mučnine i povraćanja izazvanih hemoterapijom, poticanje apetita kod osoba oboljelih od HIV-a i liječenje određenih teških epileptičnih poremećaja kod d‌jece. Međutim, izvan tih specifičnih slučajeva, dokazi o medicinskoj učinkovitosti kanabisa ostaju slabi, pokazala je ova naučna analiza, čiji su rezultati objavljeni u časopisu "The journal of the American Medical Association".

Istraživanje iz randomiziranih kliničkih ispitivanja također nije pronašlo potporu za uporabu kanabisa ili kanabinoida u liječenju većine stanja za koja se često promoviše, kao što su akutna bol i nesanica, ističu autori studije.

lobanja

Nauka i tehnologija

Najveća misterija ljudske evolucije počela da se raspliće: Godinama opsjeda naučnike

Dodatno, analiza upozorava na moguće ozbiljne zdravstvene rizike povezane s učestalim inhaliranjem ili konzumacijom kanabisa visoke koncentracije. Ti rizici uključuju psihotične simptome, generalizovani anksiozni poremećaj i kardiovaskularne bolesti.

Ublažavanje simptoma

Iako mnogi ljudi koriste kanabis u nadi za ublažavanjem simptoma, pregled rezultata jasno pokazuje značajnu razliku između popularne percepcije o njegovoj učinkovitosti i stvarnih naučnih dokaza, smatra Majkl Hsu, klinički istraživač sa Univerziteta Kalifornija i glavni autor navedene studije.

Кина тајван

Svijet

Kinezi podijelili snimak početka vojne vježbe koja je duboko uznemirila Tajvan, okružiće ga s tri strane

Ipak, nisu svi naučnici saglasni s metodologijom ove analize. Simon Eridže, direktor istraživanja u klinici Kjuralif u Velikoj Britaniji, koji nije učestvovao u istraživanju, ističe da metodologija nije dovoljno jasna u pogledu kriterija za uključivanje određenih studija, dok su druge studije koje istražuju slične ishode možda izostavljene.

U konačnici, Hsu naglašava da su daljnja rigorozna istraživanja neophodna kako bi se bolje razumjele stvarne prednosti i potencijalni rizici korištenja medicinskog kanabisa.

Podijeli:

Tagovi:

legalizacija kanabisa

liječenje

nauka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

БиХ покреће процес легализације медицинског канабиса

BiH

BiH pokreće proces legalizacije medicinskog kanabisa

1 mj

0
Земљино језгро није оно што смо мислили, научници открили нешто невјероватно!

Nauka i tehnologija

Zemljino jezgro nije ono što smo mislili, naučnici otkrili nešto nevjerovatno!

2 d

0
Убијени професор са МИТ

Svijet

Ubijen profesor nuklearnih nauka u Americi

1 sedm

0
Човјек са два лица

Zanimljivosti

Rođen je sa licem i na potiljku, zvao ga je "đavolji blizanac": Šaputao mu je stvari dok sebi nije presudio u 23. godini

1 sedm

0

Više iz rubrike

Први црногорски сателит лансиран у свемир

Nauka i tehnologija

Prvi crnogorski satelit lansiran u svemir

15 h

0
Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"

Nauka i tehnologija

Rusija lansirala raketu "Sojuz-2.1b"

16 h

0
Највећа мистерија људске еволуције почела да се расплиће: Годинама опсjеда научнике

Nauka i tehnologija

Najveća misterija ljudske evolucije počela da se raspliće: Godinama opsjeda naučnike

1 d

0
Земљино језгро није оно што смо мислили, научници открили нешто невјероватно!

Nauka i tehnologija

Zemljino jezgro nije ono što smo mislili, naučnici otkrili nešto nevjerovatno!

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

15

Stiže li „zvijer sa istoka“? Za novogodišnju noć do -13 stepeni

08

06

Fon der Lajen: Postignut dobar napredak u pregovorima o Ukrajini

07

58

Stravična nesreća, voz iskliznuo iz šina, broje se mrtvi i povrijeđeni

07

54

"Sramota je šta rade Mihaelu Šumaheru"

07

44

Danas moguća pojava umora, glavobolje ali i pad koncentracije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner