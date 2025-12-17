Logo
Large banner

Rođen je sa licem i na potiljku, zvao ga je "đavolji blizanac": Šaputao mu je stvari dok sebi nije presudio u 23. godini

17.12.2025

08:22

Komentari:

0
Човјек са два лица
Foto: Printscreen/Youtube

Priča o Edvardu Mordrejku, engleskom plemiću iz 19. vijeka koji je navodno imao drugo lice na potiljku, fascinira javnost više od jednog vijeka. Dok su neki ovu priču smatrali retkom medicinskom anomalijom, istraživanja pokazuju da je prava pozadina mnogo drugačija.

Prema legendi, drugo lice je bilo opisano kao "đavolji blizanac" koji se smije dok Edvard plače i šapuće "paklene misli", što je dodatno produbljivalo misterioznost njegove sudbine.

Članak koji je pokrenuo legendu

Decembra 1895. godine "Boston Sunday Post" objavio je članak pod naslovom "Čuda moderne nauke", u kojem se predstavljaju izvještaji takozvanog "Kraljevskog naučnog društva". U tekstu su navodno dokumentovani slučajevi "ljudskih nakaza", uključujući sirenu, ljudskog raka i Edvarda Mordrejka, čovjeka sa dva lica.

Prema Postu, Mordrejk bio je mlad, inteligentan i zgodan plemić, poznat i kao "muzičar rijetkih sposobnosti". Ipak, uz sve njegove talente dolazila je strašna kletva. Pored normalnog lica, imao je drugo, "odvratno kao đavo". Ovo lice je navodno posjedovalo zlu inteligenciju i "nasmijavalo se" kada bi Edvard plakao, dok je on sam patio u tišini.

Tortura i tragičan kraj

Legenda kaže da je Edvard čitav život bio mučen prisustvom drugog lica, koje mu je šaptalo o "stvarima o kojima se samo govori u paklu". Na kraju, ne izdržavši psihički pritisak, oduzeo je sebi život sa 23 godine. U svojoj poruci naredio je da se zlo lice uništi nakon njegove smrti "da ne nastavi svoje užasno šaputanje u mom grobu". Priča se munjevito širila širom Amerike, a javnost je tražila više detalja o Mordrejku. Čak su i neki medicinski stručnjaci povjerovali u navode.

Godine 1896, američki ljekari Džordž M. Guld i Volter L. Pajl uključili su Mordrejkov slučaj u svoju knjigu "Anomalije i zanimljivosti medicine", zbirku neobičnih medicinskih fenomena. Iako su bili ugledni oftalmolozi, u ovom slučaju pokazali su se naivnim.

Istina iza mita

Za razliku od fiktivnog profesora Kvirela iz serijala o Hariju Poteru, drugo Edvardovo lice zapravo nije moglo govoriti. Ipak, članci iz tog vremena tvrdili su da se drugo lice može smijati, plakati i proizvoditi "čudne zvuke". Prva široko rasprostranjena verzija priče potiče iz časopisa "Anomalije i kurioziteti medicine" iz oktobra 1896. godine, gdje se navodi: "Na poleđini glave bilo je još jedno lice, lice prelijepe djevojke."

Međutim, detaljna analiza "Muzeja obmana" otkrila je da je tekst u medicinskom časopisu zapravo prepisan iz članka "The Boston Sunday Post", u kojem su istovremeno opisivani i drugi neobični slučajevi – žena polu čovek, polu krab, ili ogromni pauk. Bez drugih izvora i medicinskih dokaza, zaključuje se da je Edvard Mordrejk vjerovatno plod mašte kolumniste i autora naučne fantastike Čarlsa Lotina Hildreta, koji je bio poznat po brojnim "obmanama" u to vrijeme.

Fotografija lobanje koja se često povezuje sa Mordrejkom zapravo nije originalna – to je skulptura umjetnika Evarta Šindlera, inspirisana legendom. Ovo je potvrdio i portal Iflscience, a prenosi Nacionalna Geografija

(Kurir)

Podijeli:

Tagovi:

Edvard Mordrejk

lice

legenda

neistina

mitovi

nauka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Svijet

Za vrtače u Turskoj kažu da su biblijsko proročanstvo: "Bog se kreće"

2 d

0
Зашто неке животиње једу своје младунце: Научници откривају који фактори утичу на канибализам

Nauka i tehnologija

Zašto neke životinje jedu svoje mladunce: Naučnici otkrivaju koji faktori utiču na kanibalizam

3 d

0
Научници открили протеин одговоран за смртоносне мистериозне болести

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili protein odgovoran za smrtonosne misteriozne bolesti

5 d

0
Нова ера мјерење времена: ‘Атомски сатови’ доносе револуцију

Nauka i tehnologija

Nova era mjerenje vremena: ‘Atomski satovi’ donose revoluciju

1 sedm

0

Više iz rubrike

Данас се сади божићна пшеница: Уз ове савјете биће загарантовано густа и бујна

Zanimljivosti

Danas se sadi božićna pšenica: Uz ove savjete biće zagarantovano gusta i bujna

3 h

0
Ово је најхладнији град на свијету: Ево како се становници облаче за излазак из куће на -50

Zanimljivosti

Ovo je najhladniji grad na svijetu: Evo kako se stanovnici oblače za izlazak iz kuće na -50

10 h

0
Moda žena djevojka

Zanimljivosti

Ovom znaku stiže najbolji period u posljednjih 10 godina

12 h

0
Неочекиване паре стижу за ова четири знака

Zanimljivosti

Neočekivane pare stižu za ova četiri znaka

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

39

Horor u Poljskoj! Učenica ubila drugaricu nakon svađe, policija pronašla tijelo pored škole

08

37

Tramp zaprijetio: Venecuela okružena najvećom flotom ikad

08

31

Uoči Svetog Nikole čak 3 opasna vremenske pojave: Od Nove godine čeka nas haos

08

30

Ljekar Metjua Perija osuđen na kućni pritvor: Izjasnio se krivim za nabavku droge za glumca

08

24

Roditelji, evo šta da uradite ako se dijete plaši Djeda Mraza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner