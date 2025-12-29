Srpska lista: Osvojili smo svih 10 mandata

Prema preliminarnim rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, Srpska lista je osvojila svih 10 mandata predviđenih za predstavnike Srba, saopštio je Zlatan Elek, predsjednik te stranke i nosilac liste. Aljbin Kurti je proglasio pobjedu Samoopredjeljenja. CIK je, na osnovu više od 95 odsto prebrojanih listića, saopštila da je Samoopredjeljenje osvojilo 49,84 odsto glasova, a Srpska lista 3,8 procenata.

Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je, na osnovu preliminarnih rezultata izbora, ta stranka na osvojila svih 10 mandata koji pripadaju srpskim predstavnicima.

Elek je zahvalio srpskom narodu na Kosovu i Metohiji koji je, kako je rekao na konferenciji za medije u sjedištu Srpske liste u sjevernom djelu Kosovske Mitrovice, pokazao "slogu, jedinstvo, bio uz Srbiju i Srpsku listu".

Prema njegovim riječima, Srpska lista je osvojila 90,06 odsto glasova u srpskim sredinama.

- Ako uporedimo sa februarom, Srpska lista osvojila je 3.000 više glasova nego tada - naveo je Elek.

Naglasio je da je u srpskim sredinama sa većinski srpskim stanovništvom i srpskim sredinama u albanskim opštinama Srpska lista osvojila 41.850 glasova, a da je stranka Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića osvojila 3.840 glasova.

- Prema ovim rezultatima, Srpska lista ima u rukama svih 10 poslaničkih mandata - napomenuo je Elek i naglasio da, "poučeni iskustvom iz februara kada je Aljbin Kurti namaknuo glasove Rašiću", ne može da tvrdi da će "ista situacija ostati i nakon konačnih rezultata Centralne izborne komisije u Prištini".

- Zato sam i rekao da su ovo preliminarni rezultati - zaključio je Elek.

Prema njegovim riječima, u Sjevernoj Mitrovici, Srpska lista osvojila je 5.220 glasova, a Rašić 203, u Zvečanu je Srpska lista osvojila 3.300 glasova, a Rašić 69, dok je u Leposaviću Srpska lista osvojila 5.791 glas a Rašić 496.

- U Zubinom Potoku Srpska lista je osvojila 2.891 a Rašić 53 glasa, u Gračanici je Srpska lista osvojila 6.562 glasa, a Rašić 1.182 glasa. U Štrpcu je za Srpsku listu bilo 4.245 glasova, za Rašića 296, u Novom Brdu 3.178 glasova za Srpsku listu a 104 za Rašića - rekao je Elek.

Naglasio je da je Srpska lista u Klokotu osvojila 914 dok je Rašić osvojio 164 glasa, u Partešu je Srpska lista osvojila 1.708 glasova a Rašić 155, dok je u Ranilugu Srpska lista osvojila 2.176 glasova a Rašić 300.

Vučić: Srpska lista u srpskim sredinama pobijedila 10:0

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srpska lista na izborima na Kosovu i Metohiji u srpskim sredinama "pobijedila u odnosu na stranku Nenada Rašića sa 10 prema nula".

- Srpska lista je dobila 42.159 glasova, a Kurtijeva srpska lista je dobila 3.956 glasova. Dakle, to je 10 prema nula - rekao je Vučić tokom gostovanja u emisiji "Hit tvit" na televiziji Pink poslije konferencije za medije Srpske liste.

Čestitao je srpskom narodu na KiM na pobjedi.

- Svi koji su glasali za Srpsku listu, oni znaju da je njihova država Srbija, a svi oni koji su glasali za ovu Kurtijevu listu oni su glasali za Kosovo kao državu - naveo je Vučić.

Kurti: Najveća pobjeda u istoriji

Lider Pokreta Samoopredeljenje, Aljbin Kurti proglasio je pobjedu svoje stranke na vanrednim parlamentarnim izborima na KiM, opisujući je najvećom u istoriji.

Kurtijev pokret Samoopredeljenje je, poslije prebrojanih 95 odsto glasačkih listića, osvojio nešto manje od 50 odsto glasova, ili najmanje 55 od 61 poslaničkog mjesta koliko je potrebno za sastavljanje nove vlade.

- Pred nama je mnogo posla i moramo ići napred bez odlaganja... pozivam opozicione stranke da u parlamentu sarađuju na međunarodnim dogovorima, dobrih sporazumima na dobrobit svih stanovnika - rekao je Kurti.