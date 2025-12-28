Zemljotres u Srbiji

28.12.2025
08:38
Komentari:0
U Srbiji je noćas u 2.18 časova registrovan zemljotres od 2,2 stepena po Rihteru, objavio je Republički seizmološki zavod.
Zemljotres je registrovan na području Trstenika. Ovaj potres spada u kategoriju umjerenih.
Trstenik je gradsko naselje i sjedište istoimene opštine u Rasinskom okrugu. Smješten je na rijeci Zapadnoj Moravi. Prema popisu iz 2022. bilo je 13.476 stanovnika, prenosi Blic.
