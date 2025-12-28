Logo
Large banner

Zemljotres u Srbiji

28.12.2025

08:38

Komentari:

0
Земљотрес у Србији
Foto: Printskrin/Jutjub

U Srbiji je noćas u 2.18 časova registrovan zemljotres od 2,2 stepena po Rihteru, objavio je Republički seizmološki zavod.

Zemljotres je registrovan na području Trstenika. Ovaj potres spada u kategoriju umjerenih.

Trstenik je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u Rasinskom okrugu. Smješten je na rijeci Zapadnoj Moravi. Prema popisu iz 2022. bilo je 13.476 stanovnika.

Trstenik je gradsko naselje i sjedište istoimene opštine u Rasinskom okrugu. Smješten je na rijeci Zapadnoj Moravi. Prema popisu iz 2022. bilo je 13.476 stanovnika, prenosi Blic.

Podijeli:

Tag:

Zemljotres

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ванредни парламентарни избори на КиМ

Srbija

Vanredni parlamentarni izbori na KiM

3 h

0
Полиција објавила фотографије: Ово је монструм који је избо старицу

Srbija

Policija objavila fotografije: Ovo je monstrum koji je izbo staricu

3 h

0
Познато стање баке коју је манијак избо пред унуком

Srbija

Poznato stanje bake koju je manijak izbo pred unukom

14 h

0
Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

Srbija

Poginuo muškarac kada se vraćao iz lova: Odlagao pušku, pa slučajno ispalio metak u čovjeka

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

51

Umrla Brižit Bardo!

10

49

Teška nesreća u Srpskoj: Jedna osoba poginula, četvoro povrijeđenih

10

43

Donosi li Lidl probleme u BiH? Samo da nam ne prisjedne jeftino

10

15

Ne nosite u EU rakiju i slaninu kazne su brutalne

09

56

Gorjeli automobili u Banjaluci

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner