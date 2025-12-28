Logo
Vanredni parlamentarni izbori na KiM

28.12.2025

08:14

Komentari:

0
Ванредни парламентарни избори на КиМ

Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni parlamentarni izbori poslije redovnog glasanja u februaru, neuspješnog konstituisanja vlasti privremenih prištinskih institucija i višemesečne institucionalne blokade.

Glasanje protiče uz učešće 24 politička subjekta, uključujući i tri srpske stranke, i u uslovima nastavka pritisaka na srpsku zajednicu od strane režima Aljbina Kurtija.

Na izborima učestvuju 24 politička subjekta – 18 stranaka, tri koalicije, dvije građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181.

Pravo glasa, prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van pokrajine.

Biračka mjesta otvorena su od 7 do 19 časova, a glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta.

