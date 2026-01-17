Logo
Large banner

Ruski naučnici upozoravaju: Velika koronalna rupa se formirala na Suncu

17.01.2026

21:59

Komentari:

0
Sunce Nebo Suncev sistem
Foto: Pexels/Bruno Scramgnon

Na Suncu se formirala velika koronalna rupa, pokazuju najnoviji podaci Laboratorije za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira Ruske akademije nauka i Instituta za solarno-zemaljsku fiziku, prenose danas ruski mediji.

Prema podacima te laboratorije, rupa je visoka oko milion kilometara, prenijela je agencija Interfaks.

Kako se navodi, pojava brojnih koronalnih rupa na Suncu počela je u prvim mjesecima prošle godine, odmah nakon vrhunca solarnog ciklusa koji se dogodio između oktobra i decembra 2024. godine.

ILU-MJESEC-060925

Zanimljivosti

Stiže prvi mladi Mjesec u 2026, neki znakovi bi mogli ostati bez novca

To je dovelo do naglog povećanja broja magnetnih oluja prošle godine od 60 posto, naveli su naučnici.

Dugovječna aktivnost i solarni minimum

“Sve u svemu, povećanje broja magnetnih oluja moglo bi da se nastavi još najmanje dvije godine, otprilike do 2028. godine, nakon čega bi trebalo da počne brzi pad svih vrsta solarne aktivnosti, što bi dovelo do solarnog minimuma oko 2029 i 2030. godine“, navodi se u izvještaju laboratorije, prenijela je ruska agencija.

Podijeli:

Tagovi:

Sunce

naučnici

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

Da li nas čeka duhovna apokalipsa? Ljudi se okreću četbotovima koji tvrde da su Bog

6 h

0
Јутјуб исправља проблем који данима мучи кориснике

Nauka i tehnologija

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

13 h

0
Научници открили змију величине аутобуса

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili zmiju veličine autobusa

1 d

0
Хакери сада могу шпијунирати путем слушалица и звучника

Nauka i tehnologija

Hakeri sada mogu špijunirati putem slušalica i zvučnika

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

59

Ruski naučnici upozoravaju: Velika koronalna rupa se formirala na Suncu

21

54

Vozač s gas-maskom istovarao otpad kod Broda pa bježao policiji

21

45

Šta uraditi prije spavanja da se ujutro osjećate bolje

21

38

Stiže prvi mladi Mjesec u 2026, neki znakovi bi mogli ostati bez novca

21

30

Ovo najčešće uništava turbo na motoru, dešava se tokom normalne vožnje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner