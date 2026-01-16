Naučnici otkrili zmiju veličine autobusa

Naučnici su otkrili dokaze o postojanju Palaeophis colossaeusa, 12 metara duge drevne morske zmije, koja je nekada vladala praistorijskim okeanima i vjerovatno proždirala ajkule.

Džinovska morska zmija živjela prije oko 56 miliona godina.

Nekada je vladala praistorijskim okeanima.

Fosili otkrili drevni svijet u kojem su zmije, a ne sisari, vladali morima.

Mnogo prije pojave kitova i velikih bijelih ajkula, ogromna zmija vrebala je tropskim morima koja su nekada prekrivala sjevernu Afriku. Poznata kao Palaeophis colossaeus, ova džinovska morska zmija živjela je prije otprilike 56 miliona godina tokom epohe eocena.

Novo istraživanje, detaljno opisano u studiji iz 2018. godine objavljenoj u časopisu "Acta Palaeontologica Polonica", otkriva da je ovaj div mogao narasti do 12 metara dužine.

Jedan od glavnih predatora

Sa pršljenom većim od bilo koje žive zmije, Palaeophis je vjerovatno bio jedan od glavnih predatora okeana, sposoban za lov na velike ribe, pa čak i rane ajkule.

Otkriće njegovih fosila u današnjoj Saharskoj pustinji baca svjetlo na drevni svijet u kojem su zmije, a ne sisari, vladali morima.

Kolosalni predator vraća se iz prošlosti

Nedavna ponovna evaluacija fosilnih pršljenova ponovo je probudila naučni interes za jednog od najznačajnijih morskih reptila iz praistorije imena Palaeophis colossaeus.

Rad iz 2018. godine, objavljen u časopisu "Acta Palaeontologica Polonica", opisuje stvorenje koje se protezalo između 8,1 i 12,3 metra u dužinu. To je otprilike veličine gradskog autobusa ili duže od velike bijele ajkule, prenosi indiandefencereview.com.

Ova ogromna zmija živjela je prije otprilike 56 miliona godina, tokom epohe eocena, kada je Zemljina klima bila znatno toplija.

Njeni fosili pronađeni su u nekadašnjem Transsaharskom morskom putu, prostranom plitkom morskom području koje se danas nalazi ispod pijeska Sahare.

Nalazi studije ne samo da osvjetljavaju anatomiju izumrle vrste morskih zmija, već i slikaju živopisnu sliku nestalog morskog ekosistema u kojem su gigantski reptili dominirali lancem ishrane.

Fosili Palaeophis colossaeus prvenstveno su poznati po njegovim ogromnim pršljenovima, svaki daleko veći od pršljenova bilo koje danas žive zmije.

Kao što su autori studije iz 2018. godine primijetili, "Palaeophis colossaeus je vrlo velika zmija s pršljenovima koji su veći od onih bilo koje poznate žive vrste". Ovo jednokratno zapažanje pruža uvid u veličinu, strukturu i način života životinje.

Tijelo mu je bilo dugo i hidrodinamično, što ukazuje na snažne plivačke sposobnosti prilagođene morskom okruženju.

Za razliku od većine modernih morskih zmija, koje rijetko prelaze tri metra dužine, Palaeophis je možda imao rebra i muskulaturu pogodne i za kontrolu plovnosti i za grabežljive nalete brzine.

Masivni pršljenovi ukazuju na robusno tijelo sposobno za rukovanje značajnim plijenom i precizno snalaženje u okeanskim strujama.

U kombinaciji s oblikom i artikulacijom kostiju, paleontolozi vjeruju da Palaeophis colossaeus nije bio troma zmija, već vrlo efikasan morski lovac, možda uporediv u svojoj ekološkoj niši s modernim vrhunskim predatorima poput orki ili krokodila.

Ekosistem u kojem su dominirali reptili

Tokom epohe eocena, svjetska klima se znatno razlikovala. Transsaharski morski put, koji se sada nalazi zakopan ispod jedne od najsušnijih regija na Zemlji, nekada je bio tropski, plitki okean koji je vrvio morskim životom.

Tople vode su prekrivale sjevernu Afriku, povezujući se s okeanom Tetis i kreirajući prostrano stanište idealno za reptile poput Palaeophis colossaeusa.

Prisustvo tako velike zmije u ovom okruženju podržava hipotezu da su temperature okeana bile znatno više nego danas. Topla voda bi omogućila hladnokrvnim gmizavcima da narastu do ogromnih veličina.

Fosili drugih morskih stvorenja iz istog perioda, uključujući rane krokodile i velike ribe, ukazuju na složenu mrežu ishrane koja je mogla održati vrhunskog predatora poput Palaeophisa.

Ovaj ekosistem je, u mnogim aspektima, bio preteča modernih tropskih morskih sistema, ali su u njemu dominirali reptili, a ne sisari. Dominacija morskih zmija takođe ukazuje na evolucijsko eksperimentisanje tokom ovog vremena, uvid u to kako su se morski reptili prilagodili nakon izumiranja dinosaurusa.

Šta je jela džinovska morska zmija?

Direktni dokazi o ishrani Palaeophis colossaeusa ostaju nedostižni, ali anatomska analiza nudi primamljive tragove.

Njeni pršljenovi ukazuju na fleksibilno, mišićavo tijelo sposobno za brze udarce. Autori studije opisuju lobanju zmije kao potencijalno "vrlo kinetičku", što znači da je mogla široko otvoriti čeljusti kako bi progutala veliki plijen.

Kako napominju, "veličina konzumirane hrane mogla bi biti toliko velika da bi omogućila konzumaciju gotovo bilo koje poznate savremene vrste".

Taj zastrašujući zaključak implicira da je Palaeophis mogao loviti velike ribe, morske pse ili čak gmizavce slične krokodilima poznate kao dirosauridi.

Takva svestranost bi ga smjestila na sam vrh lanca ishrane. Njegova ishrana se možda mijenjala sa godinama ili dostupnošću, što mu je omogućilo da dominira različitim ekološkim nišama.