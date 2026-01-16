Astronaut čuo misteriozni zvuk koji nije trebalo da čuje: "Fantomsko kucanje"

Prije više od dvije decenije godina, Jang Livej - prvi Kinez u svemiru - prijavio je da je čuo jezivi zvuk unutar svoje kapsule, a ovaj fenomen, koji kao da prkosi osnovnim zakonima fizike, i danas zbunjuje naučnike. Štaviše, Jang nije jedini astronaut koji ga je čuo.

Kako bi otkrio izvor zvuka, Jang je pogledao kroz prozor, tragajući za znakovima udara ili oštećenja na letjelici

Tokom Jangove misije nikada nije pronađen nijedan trag sudara

U beskrajnoj tišini orbite, svaki neočekivani šum može da izazove paniku. Upravo to se dogodilo 2003, kada je Jang, prvi kineski astronaut, započeo svoju istorijsku misiju. Tokom leta, iznenadio ga je neobičan zvuk kucanja koji je odzvanjao unutar letjelice - trenutak koji će kasnije postati jedna od trajnih misterija svemirskih letova.

- Zvučalo je kao da neko udara po trupu, poput udarca drvenim čekićem po metalnoj kanti… Zvuk nije dolazio ni spolja ni iznutra iz broda – rekao je Jang kasnije Bi-bi-si-ju.

Kako bi otkrio izvor zvuka, Jang je pogledao kroz prozor, tragajući za znakovima udara ili oštećenja na letjelici. Da li se radilo o mehaničkom kvaru ili problemu u konstrukciji? Ili je nešto spolja to uzrokovalo? Ništa nije djelovalo neuobičajeno, ali se zvuk ipak nastavljao.

Kako piše “Futura”, vremenom je Jang naučio da živi sa tim, na kraju nazivajući fenomen “normalnom pojavom“. Snimak zvuka, bilo video bilo audio, ne postoji.

"Ovo je nemoguće"

Iz ugla fizike, Jangovo iskustvo ne bi trebalo da bude moguće.

- Zvučnim talasima je potreban posrednik - vazduh, voda ili čvrsta materija - da bi se širili – rekao je za “Dejli galaksi” profesor Go Čer Hjang, stručnjak za svemirsko inženjerstvo sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru.

Ali u vakuumu svemira nema medijuma koji bi prenosio zvuk. Po svoj logici, Jang nije trebao da čuje ama baš ništa.

Šta je onda uzrokovalo misteriozni zvuk?

Naučnici su ponudili nekoliko mogućih objašnjenja:

Najjednostavnije je fizički udar – dok orbitiraju stotinama kilometara iznad Zemlje, svemirske letjelice izložene su stalnoj pretnji od tzv. mikro-otpada - sitnih čestica koje se kreću tolikom brzinom da mogu da probiju metal. Profesor Go je rekao da je, ako je zaista bilo zvuka kucanja, “možda neki objekat udario u letjelicu”. Ipak, on je priznao da je ova teorija spekulativna i gotovo nemoguća za potvrdu. Tokom Jangove misije nikada nije pronađen nijedan trag sudara.

Druga teorija, koju je iznio profesor Vi-Seng So, takođe iz Singapura, ukazuje na ekstremne promjene temperature kojima su letjelice izložene. On je rekao da bi zvuk moglo da objasni “širenje i skupljanje trupa dok prolazi kroz drastične temperaturne razlike”. Ako je to tačno, zvuk bi mogao da bude prosto rezultat savijanja materijala pod termičkim naprezanjem.

Kucanje su čuli i drugi astronauti

Jang nije jedini koji je čuo misteriozni zvuk. Kineski mediji kasnije su izvijestili da su i drugi njihovi astronauti - tokom misija 2005. i 2008. - čuli isto kucanje. Jang je čak na to upozoravao buduće astronaute prije polijetanja.

- Ako ga čujete, nemojte se uznemiriti — i meni se to dogodilo – govorio im je.

Vremenom je ovo, tzv. “fantomsko kucanje” maltene postalo tradicija kineskih svemirskih letova i više se nije smatralo razlogom za strah, već je postalo prihvaćeni dio života u orbiti, navodi “Futura”.

Ipak, bez čvrstih dokaza, misterija opstaje. Ona je jezivi podsjetnik da istraživanje prostora izvan našeg svijeta i dalje obiluje neodgovorenim pitanjima - i da čak i tišina svemira može da ima svoje tajne.