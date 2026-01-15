Logo
Deaktivirano gotovo pet miliona naloga na društvenim mrežama

15.01.2026

15:42

Foto: Pixabay

Kompanije koje upravljaju društvenim mrežama deaktivirale su gotovo pet miliona naloga koji pripadaju australijskim tinejdžerima u prvih mjesec dana od stupanja na snagu zabrane za osobe mlađe od 16 godina, saopštila je regulatorna agencija za internet.

U saopštenju se precizira da su platforme do sada uklonile oko 4,7 miliona naloga koji pripadaju osobama mlađim od 16 godina, u skladu sa zakonom koji je stupio na snagu 10. decembra.

Ovo su prvi zvanični podaci o usklađenosti sa novim zakonom i sugerišu da platforme preduzimaju značajne korake da bi se pridržavale propisa i izbjegle kazne koje mogu da idu do 49,5 miliona australijskih dolara /33 miliona američkih dolara/.

Ovaj broj je daleko veći od procjena koje su kružile prije usvajanja zakona.

horoskop

Zanimljivosti

Astrolozi tvrde: Ovo je najproblematičniji horoskopski znak

"Meta" je saopštila ranije da je uklonila oko 550.000 naloga maloljetnika sa svojih servisa "Instagram", "Fejsbuk" i "Treds".

Pravilo o minimalnoj starosti primjenjuje se i na "Guglove" servise "Jutjub", "TikTok", "Snepčet", kao i na "Iks", koji je u vlasništvu Ilona Maska.

"Redit" je saopštio da se pridržava zabrane, ali da će tužiti Vladu Australije i zatražiti da se zabrana poništi.

