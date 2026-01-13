Izvor:
B92
13.01.2026
15:46
Komentari:0
Korisnici širom svijeta prijavljuju probleme sa radom društvene mreže Iks.
Neki korisnici prijavljuju da im se aplikacija ne učitava, bez obzira na to koji internet pregledač koriste ili koliko puta osvježe stranicu.
Oni koji uspiju da uđu na platformu ne mogu da vide prikaz objavljenog sadržaja, ni poslije više učitavanja stranice.
Nauka i tehnologija
3 h0
Nauka i tehnologija
5 h0
Nauka i tehnologija
6 h0
Nauka i tehnologija
9 h0
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
16
16
12
16
07
16
01
Trenutno na programu