Pao Iks!

Izvor:

B92

13.01.2026

15:46

Пао Икс!

Korisnici širom svijeta prijavljuju probleme sa radom društvene mreže Iks.

Neki korisnici prijavljuju da im se aplikacija ne učitava, bez obzira na to koji internet pregledač koriste ili koliko puta osvježe stranicu.

Oni koji uspiju da uđu na platformu ne mogu da vide prikaz objavljenog sadržaja, ni poslije više učitavanja stranice.

