Igra u prvom planu, bez ometanja: Galaxy Game Launcher i Samsung DeX

Vaš Galaxy nije samo telefon, on je vaš kreativni studio, lični asistent i digitalni sef u jednom. U ovoj seriji od šest tekstova, peti članak otkriva funkcije koje tiho čine svakodnevni život pametnijim, jednostavnijim i zabavnijim. Od potpune personalizacije i automatizacije, preko profesionalnih foto-alata, do naprednih opcija privatnosti – svaki Galaxy uređaj je napravljen da prevaziđe očekivanja. Uz to, Galaxy A serija dobija do šest godina OS ažuriranja, dok Galaxy S i Z serije dobijaju do sedam godina, tako da vaš Galaxy nastavlja da se razvija dugo, nakon što ste ga prvi put uključili.

Bez obzira da li jurite stazama omiljenog simulatora vožnje, istražujete otvorene svjetove RPG igara ili lovite vrh ljestvica u pucačinama iz prvog lica, Game Launcher vam pomaže da ostanete potpuno fokusirani. Utišava obavještenja, optimizuje performanse i nudi ugrađene alate za snimanje ekrana, izradu screenshotova i upravljanje potrošnjom baterije. Dodajte tome snažne Galaxy čipsete i napredne sisteme hlađenja s parnim komorama i u rukama imate pravu gaming mašinu koja stane u džep. Igrajte duže, glatkije i pametnije, gdje god se nalazili. Vaš Galaxy spreman je za sljedeću „boss“ bitku.

Kad je vrijeme za promjenu tempa, Samsung DeX omogućava da svoj Galaxy S25 u nekoliko sekundi povežete s monitorom i pretvorite ga u stono radno okruženje. Bluetooth tastatura i miš, multitasking, kao i omiljene kancelarijske aplikacije u punom ekranu? Naravno.

Savršena kombinacija: Serija Galaxy S25 objedinjuje snagu i efikasno hlađenje za igranje na višem nivou, multitasking i vrhunske performanse – vaša džepna konzola i produktivni centar u jednom elegantnom uređaju.

Još nemate Samsung Galaxy uređaj ili imate stariji model? Samsung vas poziva da preuzmete Try Galaxy aplikaciju i isprobate najnovije funkcije Galaxy uređaja na ekranu vlastitog telefona.

Try Galaxy

