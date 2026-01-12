Novo ažuriranje na Ajfonu udarilo starije modele? Budite oprezni

Nakon objavljivanja ažuriranja iOS 26, dio korisnika prijavio je da su njihovi ajfoni, uključujući i starije modele poput iPhone 12, počeli brže da troše bateriju i da se osjetno zagrijavaju, naročito u prvim danima nakon instalacije.

Međutim, važno je naglasiti da Epl nije potvrdio postojanje sistemskog ili trajnog problema koji bi bio specifičan za iOS 26 ili za starije uređaje.

Šta kaže Epl?

Epl je saopštio da nakon velikih nadogradnji operativnog sistema može doći do privremenog povećanog opterećenja sistema. U tom periodu telefon u pozadini obavlja brojne procese, kao što su:

ponovno indeksiranje podataka,

optimizacija aplikacija,

sinhronizacija sistema.

Tokom tih aktivnosti moguća je povećana potrošnja baterije i pojačano zagrijavanje uređaja, što je, prema navodima kompanije, normalno i očekivano ponašanje nakon ažuriranja. Ovi efekti se, u većini slučajeva, povlače nakon nekoliko dana.

Korisnička iskustva

Na društvenim mrežama i forumima pojavili su se pojedinačni izvještaji korisnika koji navode:

kraće trajanje baterije nego prije ažuriranja,

osjećaj da se uređaj više grije tokom korišćenja,

usporavanje rada u prvim danima nakon instalacije.

Ipak, riječ je o subjektivnim iskustvima, koja se razlikuju od korisnika do korisnika, i ne predstavljaju zvanično potvrđen problem. Značajan broj korisnika navodi da se stanje stabilizovalo nakon što je sistem završio sve pozadinske procese.

Uticaj starosti baterije

Stručnjaci podsjećaju da litujum-jonske baterije vremenom gube kapacitet, što je posebno izraženo kod uređaja starih nekoliko godina, kao što je iPhone 12. Kod telefona sa oslabljenom baterijom, svaka veća softverska nadogradnja može učiniti da potrošnja i zagrijavanje budu primjetniji nego na novijim modelima.

Trenutno ne postoje zvanični dokazi da iOS 26 izaziva trajne probleme sa baterijom ili pregrijavanjem na starijim ajfonima. Epl ove pojave opisuje kao privremene i uobičajene nakon velikih ažuriranja, dok korisnički izvještaji ukazuju na različita individualna iskustva.

Korisnicima koji i nakon nekoliko dana primjećuju izražene probleme preporučuje se da provjere zdravlje baterije ili se obrate ovlašćenom servisu.

Za sada korisnici na društvenim mrežama preporučuju da se sačeka sa ažuriranjem dok ne bude objavljena verzija 26.3.