Ajfon 18 Pro bi mogao biti providan?!

07.11.2025

12:08

Ајфон 18 Про би могао бити провидан?!

Iako je serija Ajfona 17 stara samo nekoliko mjeseci, glasine o modelu Ajfona 18 Pro već su počele da kruže, i to sa jednom iznenađujućom promjenom.

Prema poznatom izvoru informacija sa Veibo platforme, Epl testira providnu poleđinu koja bi otkrila unutrašnje komponente telefona.

Ajfon kopira ''Nothing''?

Takav potez bi bio neočekivan za Epl, koji godinama promoviše minimalistički i zatvoreni dizajn za svoje uređaje. Međutim, ako se informacije pokažu tačnim, Ajfon 18 Pro bi mogao da prati trend koji su već postavili proizvođači Androida kao što su Nothing, HTC i Xiaomi.

Prema izvještajima, Epl eksperimentiše sa 'blago providnim“ staklom koje bi otkrilo dijelove unutrašnje konstrukcije. Još uvijek nije poznato da li će se vidjeti prave komponente ili samo dekorativni elementi, kao što je to nekada učinio Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, koji je pokazao lažne dijelove ispod stakla.

Nauka i tehnologija

WhatsApp dobija aplikaciju za Apple Watch

Povratak kultnom stilu 90-ih

Epl je već imao fazu ''transparentnog dizajna“ 90-ih, kada su iMac računari sa providnim kućištima postali kultni. Čini se da bi novi iPhone 18 Pro mogao da vrati taj retro trenutak u modernom obliku.

Pored dizajna, Apple navodno testira i novu kameru sa promjenljivim otvorom blende, kao i novi tip baterije sa čeličnim kućištem, što bi moglo da donese dodatnu izdržljivost.

Ako se ove glasine ispostave tačnim, iPhone 18 Pro bi mogao da postane najzanimljiviji model od iPhone X.

(Telegraf.rs)

ajfon

Epl

izgled

