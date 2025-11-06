Windows uvodi funkciju koju korisnici dugo žele!

Funkcija je dio testnog izdanja i bazirana je na tehnologiji Bluetooth LE Audio, koja omogućava više međusobno usklađenih audio-izlaza.

Do sada, korisnici Windows 11 bili su ograničeni na jedan Bluetooth audio-izlaz po računarima. Zahtjev za dodatnim uređajima zahtijevao je softverska rješenja ili fizičke adaptere. Nova funkcija omogućava da dva para slušalica (ili slušalice i zvučnik) budu povezana i da reprodukuju isti sadržaj istovremeno - idealno za filmove, muziku ili dijeljenje zvuka s prijateljem bez žica i prebacivanja uređaja. Podržani su samo uređaji kompatibilni sa Bluetooth LE i odgovarajućim kodecima, a trenutno je funkcija dostupna u okviru Insider programa na određenim uređajima.

Za sada je funkcija ograničena na specifične uređaje koji ispunjavaju tehničke zahtjeve. Microsoft je naveo da je dostupna na nekim "Copilot Plus Windows 11 uređajima — među njima su Samsung Galaxy Book5 360 i određene Surface serije, kao i slušalice koje podržavaju LE Audio (na primjer Galaxy Buds Pro).

Ovo znači da ako imate stariji PC ili slušalice koje ne podržavaju LE Audio, funkcija možda neće biti dostupna odmah. Takođe, korisnici koji često dijele zvuk ili gledaju film s drugom osobom trebalo bi da provere kompatibilnost prije nadogradnje.

Uvođenje ovakve funkcije pokazuje da Windows 11 nastavlja trend "dijeljenja" i fleksibilnosti audio-rješenja, što je ranije bila prednost mobilnih uređaja poput Google-ovih telefona ili Samsung-ovih tableta. Za korisnike koji traže način da dva para slušalica rade istovremeno bez dodatnih adaptera ili kabla, ovo je dobrodošla promjena koja bi uskoro mogla postati standard, prenosi PC pres.