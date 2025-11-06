Logo

Naučnici napravili prvi na svijetu brzi test za dijagnostiku hepatitisa C

Izvor:

Sputnjik

06.11.2025

11:50

Komentari:

0
Doktor, mikroskop
Foto: Pexels

Naučnici ruske Federalne službe za fitosanitarni nadzor "Rospotrebnadzor" napravili su prvi na svijetu brzi test za dijagnostiku hepatitisa C, saopšteno je u pres-službi ovog resora.

''Naučnici FBUN Centralnog naučnoistraživačkog instituta epidemiologije "Rospotrebnadzora" registrovali su prvi na svijetu brzi test za dijagnostiku virusnog oboljenja hepatitisa C, koji je zasnovan na petljastoj izotermnoj amplifikaciji. Rad na testu je sproveden u okviru državnog projekta Sanitarni štit zemlje - bezbjednost za zdravlje'', navodi se u saopštenju.

Вакцина-06092025

Društvo

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Kako su istakli, novi test omogućava otkrivanje prisustva virusa za svega 25-30 minuta, umjesto za sat i po do dva sata.

To ubrzava proces dijagnostike u poređenju sa tradicionalnim metodama, a takođe ima veliko značenje za skrining, brzo otkrivanje obolelih radi propisivanja efikasnog liječenja i preduzimanja protivepidemijskih mjera.

Hepatitis C je infektivna bolest koja se prenosi krvlju. Može izazvati ozbiljna oštećenja jetre, uključujući cirozu i rak. Najranjivije osobe su one sa oslabljenim imunitetom.

Podijeli:

Tagovi:

hepatitis

naučnici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Институт: Вакцине спасиле више д‌јечијих живота него било која друга медицинска интервенција

Društvo

Institut: Vakcine spasile više d‌ječijih života nego bilo koja druga medicinska intervencija

1 sedm

0
Нови закон у Српској: Вакцина услов за вртић?

Društvo

Novi zakon u Srpskoj: Vakcina uslov za vrtić?

1 sedm

0
Повећан обим вакцинације у септембру

Zdravlje

Povećan obim vakcinacije u septembru

2 sedm

0
Vakcina

Zdravlje

Početak primjene vakcine protiv raka za oko mjesec dana

1 mj

0

Više iz rubrike

Пун Мјесец

Nauka i tehnologija

Evo kako pun Mjesec utiče na tijelo, psihu i društvo

2 h

0
Vocap telefon

Nauka i tehnologija

WhatsApp dobija aplikaciju za Apple Watch

4 h

0
Враћа се заборављена технологија, могла би спасити планету

Nauka i tehnologija

Vraća se zaboravljena tehnologija, mogla bi spasiti planetu

15 h

0
Научници открили како вратити сјећања из д‌јетињства

Nauka i tehnologija

Naučnici otkrili kako vratiti sjećanja iz d‌jetinjstva

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

58

Kabiri: Sarajevo je vodeći antisemitski grad u ovom dijelu svijeta

13

52

Namještanje tendera: Oduzet telefon Vojinu Mijatoviću

13

51

Evo koje nepravilnosti su utvrđene na benzinskim pumpama u FBiH

13

47

Učenik crtežom nasmijao region

13

47

Podignuta optužnica za dilovanje droge u akciji ”Ugar”

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner