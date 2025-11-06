Naučnici napravili prvi na svijetu brzi test za dijagnostiku hepatitisa C

Naučnici ruske Federalne službe za fitosanitarni nadzor "Rospotrebnadzor" napravili su prvi na svijetu brzi test za dijagnostiku hepatitisa C, saopšteno je u pres-službi ovog resora.

''Naučnici FBUN Centralnog naučnoistraživačkog instituta epidemiologije "Rospotrebnadzora" registrovali su prvi na svijetu brzi test za dijagnostiku virusnog oboljenja hepatitisa C, koji je zasnovan na petljastoj izotermnoj amplifikaciji. Rad na testu je sproveden u okviru državnog projekta Sanitarni štit zemlje - bezbjednost za zdravlje'', navodi se u saopštenju.

Društvo Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

Kako su istakli, novi test omogućava otkrivanje prisustva virusa za svega 25-30 minuta, umjesto za sat i po do dva sata.

To ubrzava proces dijagnostike u poređenju sa tradicionalnim metodama, a takođe ima veliko značenje za skrining, brzo otkrivanje obolelih radi propisivanja efikasnog liječenja i preduzimanja protivepidemijskih mjera.

Hepatitis C je infektivna bolest koja se prenosi krvlju. Može izazvati ozbiljna oštećenja jetre, uključujući cirozu i rak. Najranjivije osobe su one sa oslabljenim imunitetom.