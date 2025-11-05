Vraća se zaboravljena tehnologija, mogla bi spasiti planetu

Kineski naučnici oživjeli su zaboravljenu tehnologiju analognih čipova, koji bi mogli ubrzati obučavanje vještačke inteligencije i smanjiti njenu ogromnu potrošnju energije.

Tim istraživača iz Kine možda je pronašao način da obuzda rastuću potrošnju energije koja se troši na obučavanje vještačke inteligencije – oživljavanjem analognih računara.

Za razliku od digitalnih uređaja poput prenosnih računara ili pametnih telefona, koji skladište podatke pomoću 0 i 1, analogni računari koriste neprekidno promjenjive veličine, poput napona ili električnog otpora. Istorijski gledano, analogni računari bili su ograničeni na uži skup problema i imali manju preciznost od digitalnih sistema, ali se taj jaz sada smanjuje.

Džong Sun sa Univerziteta u Pekingu i njegovi saradnici razvili su dva analogna čipa koji zajedno rješavaju matrične jednačine – matematičku osnovu treniranja vještačke inteligencije, telekomunikacija i naučnih simulacija – ali s dosad neviđenom tačnošću. Njihova studija objavljena je u časopisu Nature Electronics.

Prvi čip proizvodi brza, ali grublja rješenja, dok drugi koristi iterativni algoritam kako bi postepeno smanjio grešku. Sun je za New Scientist objasnio da prvi čip daje rezultate s greškom od oko 1 posto, ali nakon tri ciklusa drugog čipa ona pada na 0,0000001 posto – nivo koji je uporediv s preciznošću standardnih digitalnih izračuna.

Trenutno njihov prototip može da rješava matrice sa 16 redova i 16 kolona, što odgovara 256 varijabli. Međutim, povećavanje na nivo potreban za savremene AI modele zahtijevalo bi sklopove veličine matrica i do milion puta milion.

Sun napominje da analogni sistemi zadržavaju isto vrijeme rješavanja čak i kada matrice rastu, dok se opterećenje digitalnih čipova eksponencijalno povećava. Budući procesor od 32 puta 32 mogao bi, u tom smislu, da premaši propusnost Nvidia H100 GPU-a, uz i do 100 puta manju potrošnju energije.

Ipak, Sun upozorava da je to samo poređenje brzine, te da u stvarnim primjenama problemi mogu biti složeniji. Najizgledniji razvoj, kaže on, leži u hibridnim procesorima koji kombinuju analogne i digitalne komponente.

Džejms Milen sa Kraljevskog koledža u Londonu ističe širi značaj otkrića kineskih naučnika. Analogni računari prilagođeni su određenim zadacima i zbog toga mogu biti izuzetno brzi i efikasni. „Efikasnije izvođenje takvih izračuna moglo bi pomoći u smanjenju ogromne potražnje za energijom koja proizlazi iz naše sve veće zavisnosti od vještačke inteligencije“, rekao je Milen za New Scientist, prenosi Zimo.