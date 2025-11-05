Novo istraživanje: Antibiotik pomaže protiv rizika od šizofrenije

Izvor:
Istraživači su otkrili da uobičajen antibiotik koji se izdaje na recept može da pomogne u smanjenju rizika od razvoja šizofrenije kod pojedinih mladih osoba.
Međunarodni tim koji uključuje naučnike sa Univerziteta u Edinburgu došao je do ovog otkrića analizirajući podatke iz registra zdravstvene zaštite iz Finske.
Tim je proučavao podatke više od 56.000 adolescenata koji su posjećivali službe za mentalno zdravlje, a kojima su propisani antibiotici, prenosi agencija PA medija.
Otkrili su da su oni koji su liječeni antibiotikom doksiciklinom imali 30 do 35 odsto manji rizik od razvoja šizofrenije nego njihovi vršnjaci koji su primali druge antibiotike.
Doksiciklin je antibiotik "širokog spektra", koji se obično koristi za liječenje infekcija i akni, a tim navodi da njegov efekat u vezi sa šizofrenijom može da bude povezan sa uticajem na upalu i razvoj mozga.
"Ne postoje intervencije za koje se zna da smanjuju rizik od razvoja šizofrenije kod mladih ljudi. To čini ove nalaze uzbudljivim", izjavio je profesor Ijan Keleher, vođa studije.
Prethodne studije sugerišu da doksiciklin može da smanji upalu u moždanim ćelijama i utiče na prirodni proces u kojem mozak usavršava svoje neuronske veze.
