Gmail korisnicima stiglo hitno upozorenje: Ako ovdje vidite svoj nalog, mijenjajte lozinku

Korisnici Gmaila su dobili novo upozorenje i ovo bi mogao da bude savršen trenutak za pregled i jačanje bezbjednosti naloga. Gugl je objavio smjernice nakon izvještaja da su milioni lozinki kompromitovani u velikoj krađi podataka.

Iako je potvrđeno da ovo nije bio direktan napad na Gmail, to ne znači da bi korisnici trebalo da budu manje oprezni. Zapravo, Gugl navodi da bi korisnici Gmaila, koji brinu o svojim nalozima, trebalo da razmotre omogućavanje "verifikacije u 2 koraka" i da razmisle o "trenutnom resetovanju lozinki".

Kako možete da utvrdite da li je vaš nalog u opasnosti? Početni izvještaji o narušavanju bezbjednosti Gmaila počeli su da se pojavljuju nakon što je Troj Hant, osnivač veb stranice Have I Been Pwned, objavio ažuriranje u vezi sa tekućim sajber napadima. Ova besplatna usluga omogućava korisnicima da provjere da li su njihovi nalozi kompromitovani i da utvrde da li je potrebno ažuriranje da bi ostali bezbjedni.

Najnovije informacije sa Have I Been Pwned ukazuju na to da je sada više od 180 miliona lozinki izloženo na mreži. Radi se o ogromnom broju kompromitovanih naloga, što je nesumnjivo alarmanto. Iako sam Gmail nije pretrpio probijanje bezbjednosti, zbog njegove masovne popularnosti znatan broj naloga koji imaju Gmail adrese povezane sa njima je uključen u najnovije curenje.

Da biste ostali bezbjedni, prvi korak je da posjetite Have I Been Pwned i unesete svoju imejl adresu. Tu ćete otkriti eda li je neki od vaših naloga kompromitovan. Ukoliko primetite crveno upozorenje, vrijeme je da primijenite neke promjene i uzmete u obzir najnovije Guglove smjernice.

Gugl je u objavi na mreži X istakao: "Izveštaji o 'narušavanju bezbjednosti Gmaila koje utiče na milione korisnika' su netačni. Gmail odbrana je jaka, a korisnici ostaju zaštićeni".

"Netačni izvještaji proizilaze iz pogrešnog razumijevanja baza podataka 'infostealer-a' (softver za krađu informacija), koje rutinski kompajliraju različite aktivnosti krađe akreditiva i dešavaju se širom mreže. To se ne odnosi na novi napad usmjeren na bilo koju osobu, alat ili platformu.

Gugl ističe da korisnici mogu da se zaštite od krađe akreditiva uključivanjem verifikacije u 2 koraka i korišćenjem bezbjednosnih ključeva (passkeys) kao jače i sigurnije alternative lozinkama. Na kraju, tu je i resetovanje lozinki ukoliko svoja nalog pronađete na listama kao što su ove.