Logo

Gmail korisnicima stiglo hitno upozorenje: Ako ovdje vidite svoj nalog, mijenjajte lozinku

Izvor:

B92

04.11.2025

20:43

Komentari:

0
Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку
Foto: Pixabay

Korisnici Gmaila su dobili novo upozorenje i ovo bi mogao da bude savršen trenutak za pregled i jačanje bezbjednosti naloga. Gugl je objavio smjernice nakon izvještaja da su milioni lozinki kompromitovani u velikoj krađi podataka.

Iako je potvrđeno da ovo nije bio direktan napad na Gmail, to ne znači da bi korisnici trebalo da budu manje oprezni. Zapravo, Gugl navodi da bi korisnici Gmaila, koji brinu o svojim nalozima, trebalo da razmotre omogućavanje "verifikacije u 2 koraka" i da razmisle o "trenutnom resetovanju lozinki".

Тања Савић

Scena

Tanja Savić u svađi sa rođenom sestrom?

Kako možete da utvrdite da li je vaš nalog u opasnosti? Početni izvještaji o narušavanju bezbjednosti Gmaila počeli su da se pojavljuju nakon što je Troj Hant, osnivač veb stranice Have I Been Pwned, objavio ažuriranje u vezi sa tekućim sajber napadima. Ova besplatna usluga omogućava korisnicima da provjere da li su njihovi nalozi kompromitovani i da utvrde da li je potrebno ažuriranje da bi ostali bezbjedni.

Najnovije informacije sa Have I Been Pwned ukazuju na to da je sada više od 180 miliona lozinki izloženo na mreži. Radi se o ogromnom broju kompromitovanih naloga, što je nesumnjivo alarmanto. Iako sam Gmail nije pretrpio probijanje bezbjednosti, zbog njegove masovne popularnosti znatan broj naloga koji imaju Gmail adrese povezane sa njima je uključen u najnovije curenje.

Новак Ђоковић

Tenis

Sjajan start u Atini: Đoković u četvrfinalu

Da biste ostali bezbjedni, prvi korak je da posjetite Have I Been Pwned i unesete svoju imejl adresu. Tu ćete otkriti eda li je neki od vaših naloga kompromitovan. Ukoliko primetite crveno upozorenje, vrijeme je da primijenite neke promjene i uzmete u obzir najnovije Guglove smjernice.

Gugl je u objavi na mreži X istakao: "Izveštaji o 'narušavanju bezbjednosti Gmaila koje utiče na milione korisnika' su netačni. Gmail odbrana je jaka, a korisnici ostaju zaštićeni".

"Netačni izvještaji proizilaze iz pogrešnog razumijevanja baza podataka 'infostealer-a' (softver za krađu informacija), koje rutinski kompajliraju različite aktivnosti krađe akreditiva i dešavaju se širom mreže. To se ne odnosi na novi napad usmjeren na bilo koju osobu, alat ili platformu.

илу-јабуке-19092025

Zdravlje

Šta se dešava sa tijelom ako svaki dan jedete jabuke

Gugl ističe da korisnici mogu da se zaštite od krađe akreditiva uključivanjem verifikacije u 2 koraka i korišćenjem bezbjednosnih ključeva (passkeys) kao jače i sigurnije alternative lozinkama. Na kraju, tu je i resetovanje lozinki ukoliko svoja nalog pronađete na listama kao što su ove.

Podijeli:

Tag:

gmail

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

Svijet

Četiri slučaja kada je Amerika 'napadnuta' a nije odgovorila

16 h

0
Љубав загрљај море

Ljubav i seks

Istraživanje pokazalo koji je idealan broj seksualnih partnera

16 h

0
Путин открио шта је од историјског значаја за 21. вијек

Svijet

Putin otkrio šta je od istorijskog značaja za 21. vijek

17 h

0
ФК Борац одао почаст Младену Жижовићу

Fudbal

FK Borac odao počast Mladenu Žižoviću

17 h

0

Više iz rubrike

До краја вијека Сахара би могла да се зелени

Nauka i tehnologija

Do kraja vijeka Sahara bi mogla da se zeleni

21 h

0
Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

Nauka i tehnologija

Zakerberg pred sudom: Meta preuzimala porno filmove za treniranje vještačke inteligencije?

1 d

0
Гугл преводилац сада нуди напредније преводе уз Џемини

Nauka i tehnologija

Gugl prevodilac sada nudi naprednije prevode uz Džemini

1 d

0
Мистериозни објекат залутао у наш систем: Откривено колико је стар

Nauka i tehnologija

Misteriozni objekat zalutao u naš sistem: Otkriveno koliko je star

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

Astronauti iz Kine ne mogu na Zemlju zbog oštećenja svemirskog broda

13

05

Za pacijente iz rizičnih grupa 400 doza vakcina protiv gripa

13

00

Gajanin: Univerzitet raste, radimo na ispunjenju ciljeva prvog rektora

12

50

Poskupljuje rakija?

12

50

Večeras nastupa pun Mjesec u Biku: Evo šta čeka svaki horoskopski znak

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner