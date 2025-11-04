Četiri slučaja kada je Amerika 'napadnuta' a nije odgovorila

Sjedinjene Američke Države su u nekoliko navrata kroz istoriju bile meta oružanog napada, a da nisu uzvratile.

Tokom Hladnog rata, kubanske snage su pucale na američke špijunske avione, a Vašington je ostao nijem.

Iran je 2019. godine oborio američki dron vrijedan 100 miliona dolara. Ponovo nije bile reakcije SAD. Doduše, napad je bio planiran, ali je otkazan u posljednjem trenutku.

Malo ljudi zna ili se sjeća da je Sjeverna Koreja 1969. godine oborili američki avion ubivši 31 člana posade. Vašington je samo izdao upozorenja.

Američki avion se 2001. godine sudario s kineskim avionom i sletio u Kinu. Posada je bila zarobljena 11 dana. Nije uslijedila nikakva vojna akcija, prenosi "N1".