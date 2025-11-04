Nataša Bekvalac otkrila šta joj je Danilo Ikodinović zabranio

Nataša kaže da je malo toga sačuvala za sebe za sve ove godine, koliko postoji na estradi, te da se nije libila da podijeli i lijepe i ružne momente iz svog života.

"Nikada nisam lažno moralisala, vi me dobro poznajete. Da li ja vama ličim na nekoga ko bi nešto krio ili javno moralisao? Sve sam o sebi ispričala u medijima. Ne mogu da kažem da se za posljednjih sedam godina nije desilo nešto što bi mene kao ženu probudilo, ali isto tako ne mogu da kažem da imam dečka, jer nemam. Sedam godinama sam sama", rekla je Nataša, iako njena sestra Kristina ovo demantuje, piše "Blic".

Međutim Nataša mudro ćuti, ali priznaje da je sa godinama dostigla i neke kriterijume.

"Postala sam izbirljiva i oprezna ali sam najviše počela da cijenim i volim sebe, ali na zdrav način, ne egoistično. I sada mnogo bolje znam kakav muškarac treba da se pojavi da bih sa ja zaljubila".

Kćerka Hana nedavno je okačila video na kojem su ona i njen bivši suprug Danilo Ikodinović.

"Za mene je uvijek značajno kada ona želi javno da pokaže emocije, a u ovom slučaju kroz video gdje su njeni mama i tata. Drago mi je što smo Danilo i ja bili upečatljiv par, bili smo velika ljubav i istiniti i dobili predivno dijete. To je nešto na šta gledam kao na nešto lijepo. Ja sam zahvalna".

S obzirom na to da su ona i Dača sada 3:3 u razvodima, pa je pitanje bilo i da li je znala da će rastati od Maje Ognjenović.

"Danilo ne voli kada ga pominjem i to mi je nekoliko puta napomenuo ali on od mene, bez obzira da li zaslužuje ili ne, on je otac moje starije kćerke i od mene uživa poštovanje i ljubav. Ljude koje volim, gledam da im ne štetim, ja sam lagana bivša supruga", kaže ona kroz osmijeh.

Pitali smo je ko će od njih dvoje prvi na put ka oltaru.

"Nisam neko ko generalno odustaje ali od ove trke bih odustala i prepustila je boljima od mene".

Jedna od pjesama sa zove “U inat” pa je pitanje i šta je sve radila iz inata.

"Ja sam kratke pameti i lako zaboravljam. Kada god me neko pita da se sjetim nečega ja zapravo ne mogu. Kada bih se sjećala svega, ne daj Bože nikom. Ja sam svježa jer zaboravljam. Ljudi misle da opraštam ali ja zapravo zaboravljam. Tako nekada sretnem nekoga i pozdravim se, a onda me podsjete da nešto tu nije bilo kako treba, ali eto ja zaboravila".

"Najviše sam rasla kada sam bila na dnu"

Nataša kaže da njen životni put nije bio lak ali da na sve gleda sa pozitivne strane.

"Ponosna sam na svaku fazu života, čini se da je i ono kada sam bila na dnu i kada se sve srušilo i da ne vidim ništa što može da me iščupa, tada sam najviše rasla. To je bilo najkorisnije za mene kao ženu i muzičara i majku. Nisam ja hrabra pa sam to otpjevala nego je to moj put. Moj život se često interpretirao na loš način, čak i ono što je bilo predivno. Onda se prepričavao i to me zatvaralo i nije mi davalo želju da govorim zato sam kroz muziku pričala jer me ona ne osuđuje, pušta me da letim svojim tempom".

Da li je danas izliječena, kaže:

"Izliječena ali nikada nije dovoljno, rast na sebi ne prestaje nikad".