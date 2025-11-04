Ljuba Aličić proslavio 70. rođendan u kladionici sa Darkom Lazićem

Pjevač je na estradnoj sceni više od pet decenije, a za to vrijeme je izdao najveće hitove na kojima su stasavale nove generacije.

Iako bi mnogi očekivali da je svoj jubilarni rođendan i poseban dan, pjevač proslavio u krugu najbližih, Ljuba se odlučio da to bude, ni manje, ni više kladionica.

Scena Prekinuta emisija zbog Ljube Aličića

Na društvenim mrežama pojavio se urnebesan snimak iz kladionice gdje pjevač slavi svoj dan a društvo mu prave Darko Lazić i Mikica Bojanić.

Oni su sve vrijeme bili raspjevani pa su ukrstili glasove i otpjevali jedan od najvećih hitova Aličića "Zbog tebe vjerujem".

Scena Pjevač priznao da je izgubio dva miliona evra, pa otkrio šta ga je najviše koštalo

Na sjajnu energiju i raspoloženje odgovorili su i ostali posjetioci kladionice koji su u glas pjevali sa pjevačem.

Ako je suditi po snimku, pjevač se odlično provodio a najraspjevaniji i najveseliji bio je Darko Lazić.

Pjevači kolege pokazali su da i oni poput običnog svijeta "bace" neki tiket u kladionici te vole da se opuste kao i drugi u opuštenoj atmosferi sa ljubiteljima sporta.

(Telegraf.rs)