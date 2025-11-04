Pjevač prešao u islam, a sada se podsmijava pravoslavnim sveštenicima?

Tomović je pokušao da se našali, pa se snimio dok pjeva svoj stari hit "Sjaj za usne", ali na neobičan način.

Tomović je numeru izveo na način na koji pjevaju pravoslavni sveštenici, čime je izazvao buru u javnosti.

S obzirom na to da je pjevač priznao da je prešao u islam, pravoslavne vjernike pogodilo je njegovo šaljivo pjevanje, jer je većina to shvatila kao podsmijavanje crkvi.

"Oprosti im, Bože, ne znaju bolje! Rđavo rađenje – gotovo suđenje! Jednom ćemo svi stati pred jedinog pravednog Sudiju! Kada nekoga Gospod Bog čuva i vodi, ne može ga niko i ništa slomiti!", "Bojane, ne ismevaj se popovima", "Bože me sačuvaj", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, pjevač Bojan Tomović, poznat i po brojnim skandalima, nedavno je ponovo dospio u žižu javnosti. Ovoga puta zbog incidenta sa bivšom djevojkom koja ga je snimala potpuno nagog dok je lomio retrovizor.

- Raskidao je sa djevojkom, a ona ga je snimala. Polomila mu je najnoviji telefon, a on joj je oštetio prozore i retrovizore - rekao je izvor za Telegraf.

Bojan i bivša djevojka, koja dolazi iz Njemačke, bili su u vezi godinu dana, a upoznali su se na psihijatriji.

- Veza je bila burna od samog početka. Bila je jako ljubomorna, umislila je da je vara preko telefona i razbila mu telefon, a on joj je uzvratio lomljenjem prozora i retrovizora. Ostali su mu ožiljci, bilo je krvi po dvorištu i oko automobila - dodao je izvor.

(Telegraf.rs)