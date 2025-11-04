Ana Ivanović nakon razvoda ulaže u ovaj biznis

I dok se pričalo i pisalo o vilama širom svijeta, apartmanima, stanovima i kome će šta od toga pripasti, niko se nije sjetio toga da bivša teniserka posjeduje imovinu i u rodnoj Srbiji.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajgner bili su glavna tema medija širom svijeta, dok je njihov razvod trajao. Nakon dva mjeseca čitave drame oko njihovog razlaza strasti su se smirile, pa Bastijan uživa s novom partnerkom, a Ana je ponovo aktivna na svim životnim poljima.

Njihov razvod sve je zanimao, a ono čime su se svi bavili tokom njihovog razlaza je upravo imovina koju su stekli i koju će podjeliti.

I dok se pričalo i pisalo o vilama širom svijeta, apartmanima, stanovima i kome će šta od toga pripasti, niko se nije sjetio toga da bivša teniserka posjeduje imovinu i u rodnoj Srbiji.

Ekipa Kurira nedavno je posjetila mjesto Krčedin, gdje je Ana još prije braka s Bastijanom uložila ogromnu svotu novca u voćnjak s jabukama. Kako se šuška, brojka je bila čak šest miliona evra. U ovaj biznis ušla je još 2015, tačnije prije braka s fudbalerom. Ona je, kako se tada pisalo, uložila svoj zarađeni novac u plantažu preko firme "MK grup".

Mještani su nam potvrdili da ona jeste uložila novac, ali su istakli da je njen otac Miodrag Ivanović zapravo jedan od suvlasnika ove firme.

Da, to jeste tačno, evo sad kad budete krenuli, s desne strane vidjećete jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis - kazao nam je žitelj sela.

S obzirom na to da se imanje vodi na oca teniserke, ne postoji šansa da se ovo zemljište nađe na spisku imovine bivšeg para kao predmet podjele. Ipak, u sve ovo bio je upućen i Švajnštajgner, a tada se pisalo da se njemu pomenuto mjesto mnogo dopalo, pa je predložio svojoj tadašnjoj vjerenici da tu naprave kuću.

Do toga nije došlo, ali je voćnjak i te kako napredovao. Kad smo stigli do plantaže, koju je nemoguće zaobići, vidjeli smo da se o svemu mnogo vodi računa.

Cijela plantaža od 125 hektara je zaštićena od vremenskih neprilika, svako drvo je kao pod konac, a saznali smo i da se stabla navodnjavaju metodom kap po kap. Inače, jabuke koje su zasađene na imanju su kisele (vrsta krimson snou). One su dobre za sokove.

Podsjetimo, otac Ane Ivanović Miodrag je davnih godina potvrdio saznanja da je njegova ćerka uložila novac u ovaj biznis. Kako je tada rekao, u pitanju je veoma ozbiljan posao u koji su uložena velika sredstva i za koji je nabavljena najmodernija tehnologija.

