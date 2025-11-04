Danas sjednica NSRS

Narodna skupština održaće danas 16. redovnu sjednicu sa početkom u 10 časova.

Dnevni red:

1. Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;

2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi – po hitnom postupku;

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća – po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske – po hitnom postupku;

5. Prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;

6. Prijedlog zakona o predmetima od dragocjenih metala u Republici Srpskoj;

7. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;

8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kulturi;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj;

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima;

11. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske;

12. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2024. godinu;

13. Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:

a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2024. godinu;

b) Izvještaj o radu za period 1. 1 – 31. 12. 2024. godine;

14. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:

a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2024. godine;

b) Godišnji revizorski izvještaj za 2025. godinu;

15. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2024. godinu;

b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2024. godinu;

16. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godinu;

17. Informacija o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine u vezi sa namjerama Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora;

18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture (97800 – BA);

19. Izbor i imenovanja.