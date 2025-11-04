Danas sjednica NSRS

Izvor:
Narodna skupština održaće danas 16. redovnu sjednicu sa početkom u 10 časova.
Dnevni red:
1. Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;
2. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi – po hitnom postupku;
3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća – po hitnom postupku;
4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske – po hitnom postupku;
5. Prijedlog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
6. Prijedlog zakona o predmetima od dragocjenih metala u Republici Srpskoj;
7. Prijedlog zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj;
8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o kulturi;
9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o metrologiji u Republici Srpskoj;
10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima;
11. Nacrt zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske;
12. Izvještaj o radu i poslovanju Garantnog fonda Republike Srpske a. d. Banja Luka za 2024. godinu;
13. Izvještaji Fiskalnog savjeta Republike Srpske:
a) Izvještaj o sprovođenju Zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj za 2024. godinu;
b) Izvještaj o radu za period 1. 1 – 31. 12. 2024. godine;
14. Izvještaji Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske:
a) Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 1. 1 – 31. 12. 2024. godine;
b) Godišnji revizorski izvještaj za 2025. godinu;
15. a) Izvještaj o radu Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za 2024. godinu;
b) Izvještaj o radu Komisije za žalbe za 2024. godinu;
16. Izvještaj o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za 2024. godinu;
17. Informacija o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine u vezi sa namjerama Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora;
18. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Projektu održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture (97800 – BA);
19. Izbor i imenovanja.
