Tri decenije Dejtona: Ruski i domaći stručnjaci o budućnosti mirovnog sporazuma

Katanac na bravi OHR-a želi da vidi većina građana BiH, pokazalo je istraživanje koje su sproveli ruski naučnici. Oni koji bi da visoki predstavnik ostane, većinom su Bošnjaci, čak 62%, Hrvata za opstanak OHR-a je 41%. Srba tek 12%. Najmanja podrška za rad visokog predstavnika stiže od mlađe generacije, dok podrška jača kod starijih.

"Ako postavljamo pitanje da li kancelarija OHR mora da ostane, tu su mišljenja podijeljena. Recimo, starije generacije, preko 45 godina, većinski misle da bi kancelarija visokog predstavnika trebala da ostane", ističe direktor Centra za mediteranske studije visoke škole za ekonomiju Jekatarina Entina.

Predstavnici Ruske Federacije upozoravaju da su ravnoteža između entiteta i jednakopravnost konstitutivnih naroda često narušeni djelovanjem zapadnih faktora koji direktno utiču na unutrašnji dijalog u BiH.

"Nažalost, tokom veoma dugog postdejtonskog perioda BiH, vidimo sve pojačavajuće ponašanje različitih spoljnjih faktora , uglavnom različitih zapadnih država i pojedinih iz Evrope, koje ponekad počinju da direktno utiču na dijalog tri konstitutivna naroda", izjavio je savjetnik Kancelarije ambasade Ruske Federacije u BiH Jurij Pičugin.

Dejtonski sporazum, kako ocjenjuju domaći zvaničnici je u značajnoj mjeri urušen. Željko Budimir naglašava da je Rusija, kao jedan od garanta Dejtona, aktivno uključena u njegovu odbranu i dosljednu primjenu kroz Savjet bezbjednosti UN.

"Ovo je jako važno zato što kroz to vidimo introspekciju Dejtona od trenutka potpisivanja do danas. Kako su to doživjeli Rusi koji su aktivno učestvovali u kreiranju Dejtona, jedna od strana koja i garantuje Dejtonski mirovni sporazum. Jedna od velikih sila danas koja je aktivno uključena u njegovu odbranu i njegovo sprovođenje", rekao je ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srpske Željko Budimir.

Učesnici konferencije ocjenjuju da je Republika Srpska ostala stabilan faktor u BiH, dok je djelovanje visokog predstavnika označeno kao najveći ometajući element u sprovođenju izvornog sporazuma.

"FPN već nekoliko godina intenzivno sarađuje sa univerzitetima i istraživačima u ruskoj federaciji", kazao je politikolog Vlade Simović.

"Mislim da je Republika Srpska stabilan faktor BiH, da je ona očuvana i stabilna i da ćemo se složiti, i vjerovatno ćemo vidjeti u ovom istraživanju koje će danas biti predstavljeno, da je najveći ometajući činilac za održavanje Dejtonskog sporazuma upravo visoki predstavnik i svi oni koji se na ovaj ili onaj način miješaju u unutrašnja pitanja BiH", navodi dekan Fakulteta političkih nauka Ranka Perić.

Trideset godina poslije, Dejton ostaje temelj mira, ali i dokument čije tumačenje dijeli i naučnike i političare. Dok jedni upozoravaju da su njegova načela narušena, drugi ističu da je upravo povratak izvornom tekstu sporazuma jedini put ka stabilnosti BiH.