Cvijanović: Od EU očekujemo podršku domaćim institucijama

Izvor:
ATV
03.11.2025
18:23
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović razgovarala je danas sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH.
"Republika Srpska traži da u procesu evropskih integracija učestvuje u skladu sa svojom definisanom ustavnom pozicijom. Od EU očekujemo racionalniji pristup i više razumijevanja za složenu ustavnu strukturu u BiH. Očekujemo više podrške domaćim institucijama i unutrašnjem dijalogu, a ne neizabranim strancima koji ruše demokratske institucije i obeshrabruju unutrašnji dijalog", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.
Cvijanovićeva navodi da je strani intervencionizam nekompatibilan i sa evropskim vrijednostima i sa daljim kretanjem BiH ka EU.
"BiH u kojoj neizabrani stranac neustavno i neovlašteno mijenja zakon, a sud po tako neustavno izmijenjenom zakonu postupa, ne može da bude tretirana kao pravna država", poručila je Cvijanovićeva.
Razgovarala sam danas sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH. Republika Srpska traži da u procesu evropskih integracija učestvuje u skladu sa svojom definisanom ustavnom pozicijom. Od EU očekujemo racionalniji… pic.twitter.com/3EO2fWtVRg— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 3, 2025
