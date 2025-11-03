Logo

Cvijanović: Od EU očekujemo podršku domaćim institucijama

Цвијановић: Од ЕУ очекујемо подршку домаћим институцијама
Srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović razgovarala je danas sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kajom Kalas u Predsjedništvu BiH.

"Republika Srpska traži da u procesu evropskih integracija učestvuje u skladu sa svojom definisanom ustavnom pozicijom. Od EU očekujemo racionalniji pristup i više razumijevanja za složenu ustavnu strukturu u BiH. Očekujemo više podrške domaćim institucijama i unutrašnjem dijalogu, a ne neizabranim strancima koji ruše demokratske institucije i obeshrabruju unutrašnji dijalog", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Iks.

Cvijanovićeva navodi da je strani intervencionizam nekompatibilan i sa evropskim vrijednostima i sa daljim kretanjem BiH ka EU.

"BiH u kojoj neizabrani stranac neustavno i neovlašteno mijenja zakon, a sud po tako neustavno izmijenjenom zakonu postupa, ne može da bude tretirana kao pravna država", poručila je Cvijanovićeva.

Tag:

Željka Cvijanović

