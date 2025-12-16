Logo
Poznato kada i gdje Đoković započinje novu sezonu

16.12.2025

08:52

Познато када и гдје Ђоковић започиње нову сезону
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uveliko se sprema za start nove sezone, sada je poznato i gdje će igrati u susret Australijan openu.

On će se takmičiti u Adelejdu, na turniru iz serije 250, koji je na programu od 12. do 17. januara.

Novak je upravo slavio prije dvije sezone, kada je u finalu bio bolji od Sebastijana Korde. Uz to, u gradu na jugu Australije slavio je i 2007. godine.

Prošle je presočio Adelajd i odlučio se za Brizbejn, gdje ga je u četvrtfinalu zaustavio Rejli Opelka.

Pored Đokovića, učestvovaće, između ostalih, Džek Drejper, Žoao Fonseka, Tomi Pol, Stefanos Cicipas.

Endi Mari

Tenis

"Federer više nije htio da trenira sa mnom"

Uveliko je poznato da su grend slemovi Novakvo prioritet u ovoj poznoj fazi njegove karijere, tako da je dobra stvar što je odlučio da odigra jedan turnir kao vid zagrijavanja i pripreme pred prvi slem u novoj sezoni, prenose Nezavisne.

