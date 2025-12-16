Poznato kada i gdje Đoković započinje novu sezonu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uveliko se sprema za start nove sezone, sada je poznato i gdje će igrati u susret Australijan openu.

On će se takmičiti u Adelejdu, na turniru iz serije 250, koji je na programu od 12. do 17. januara.

Novak je upravo slavio prije dvije sezone, kada je u finalu bio bolji od Sebastijana Korde. Uz to, u gradu na jugu Australije slavio je i 2007. godine.

CANNOT keep calm but can you blame us?



Welcome back to Adelaide, @DjokerNole 😍 pic.twitter.com/z7tVYrroZa — Adelaide International (@AdelaideTennis) December 16, 2025

Prošle je presočio Adelajd i odlučio se za Brizbejn, gdje ga je u četvrtfinalu zaustavio Rejli Opelka.

Pored Đokovića, učestvovaće, između ostalih, Džek Drejper, Žoao Fonseka, Tomi Pol, Stefanos Cicipas.

Uveliko je poznato da su grend slemovi Novakvo prioritet u ovoj poznoj fazi njegove karijere, tako da je dobra stvar što je odlučio da odigra jedan turnir kao vid zagrijavanja i pripreme pred prvi slem u novoj sezoni, prenose Nezavisne.