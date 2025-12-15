Trampov sin reagovao na licemjerje australskih vlasti i pomenuo Đokovića

Izvor:
ATV
15.12.2025
11:10
Komentari:0
Sin predsjednika SAD-a, Donald Tramp Junior kritikovao je australske vlasti nakon terorističkog napada na sidnejskoj plaži ''Bondi''.
Naime, on je podijelio tvit korisnika ''@catturd2'' na kojem se nalaze fotografije uhapšenog napadača Navida Akrama (24) i Novaka Đokovića, jedna do druge, a iznad komentar koji glasi: ''Jedan od ova dva čovjeka je deportovan iz Australije.''
Amazing Tweet. So sad. So true. https://t.co/ZtqQgNIXrD— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 14, 2025
Trampov sin je napisao: ''Odličan tvit. Veoma tužno. Veoma istinito''.
Ovim se naravno aludira na događaj iz 2020. godine kada je najboljem teniseru svijeta zabranjen ulazak u Australiju pred turnir Australijen Open, jer je donio odluku da se ne vakciniše protiv Korona virusa, dok su australske vlasti bez problema pustile teroristu da se slobodno šeta ulicama grada.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
12
43
12
40
12
31
12
29
12
28
Trenutno na programu