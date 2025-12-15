Logo
Large banner

Trampov sin reagovao na licemjerje australskih vlasti i pomenuo Đokovića

Izvor:

ATV

15.12.2025

11:10

Komentari:

0
Трампов син реаговао на лицемјерје аустралских власти и поменуо Ђоковића

Sin predsjednika SAD-a, Donald Tramp Junior kritikovao je australske vlasti nakon terorističkog napada na sidnejskoj plaži ''Bondi''.

Naime, on je podijelio tvit korisnika ''@catturd2'' na kojem se nalaze fotografije uhapšenog napadača Navida Akrama (24) i Novaka Đokovića, jedna do druge, a iznad komentar koji glasi: ''Jedan od ova dva čovjeka je deportovan iz Australije.''

Trampov sin je napisao: ''Odličan tvit. Veoma tužno. Veoma istinito''.

Ovim se naravno aludira na događaj iz 2020. godine kada je najboljem teniseru svijeta zabranjen ulazak u Australiju pred turnir Australijen Open, jer je donio odluku da se ne vakciniše protiv Korona virusa, dok su australske vlasti bez problema pustile teroristu da se slobodno šeta ulicama grada.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp Junior

Novak Đoković

Teroristički napad

Australija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сиднеј-терористички напад

Svijet

Američki milijarder donirao gotovo 100.000 dolara "heroju s plaže Bondi"

2 h

0
Возачка дозвола Навид Акрама, терористе из Сиднеја

Svijet

U novčaniku napadača iz Sidnej pronađena članska karta srpskog lovačkog kluba, bio je član

2 h

0
Предсједник Чешке именовао нову владу на челу са премијером Бабишем

Svijet

Predsjednik Češke imenovao novu vladu na čelu sa premijerom Babišem

3 h

0
У Аустралији заставе на пола копља: Премијер најавио пооштравање закона о оружју

Svijet

U Australiji zastave na pola koplja: Premijer najavio pooštravanje zakona o oružju

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

43

Hrvatski sabor izglasao Zakon o izgradnji centra na Trgovskoj gori

12

40

Još jedan heroj u Sidneju: Ostavio trudnu ženu i krenuo ka napadaču, policija ga greškom upucala

12

31

Kako je SDS u Ugljeviku "potpuno ubijeđen" da će izbori biti ponovljeni?

12

29

Humanitarni broj 1411 pozvan do sada 8.262 puta

12

28

Ukrajina se sprema za izbore, Zelenski zatražio nacrt zakona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner