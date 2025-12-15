Trampov sin reagovao na licemjerje australskih vlasti i pomenuo Đokovića

Naime, on je podijelio tvit korisnika ''@catturd2'' na kojem se nalaze fotografije uhapšenog napadača Navida Akrama (24) i Novaka Đokovića, jedna do druge, a iznad komentar koji glasi: ''Jedan od ova dva čovjeka je deportovan iz Australije.''

Amazing Tweet. So sad. So true. https://t.co/ZtqQgNIXrD — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 14, 2025

Trampov sin je napisao: ''Odličan tvit. Veoma tužno. Veoma istinito''.

Ovim se naravno aludira na događaj iz 2020. godine kada je najboljem teniseru svijeta zabranjen ulazak u Australiju pred turnir Australijen Open, jer je donio odluku da se ne vakciniše protiv Korona virusa, dok su australske vlasti bez problema pustile teroristu da se slobodno šeta ulicama grada.