U Australiji zastave na pola koplja: Premijer najavio pooštravanje zakona o oružju

Izvor:

Tanjug

15.12.2025

08:59



Premijer Australije Entoni Albaneze saopštio je jutros da će se založiti za pooštravanje zakona o oružju nakon što je 15 osoba, uključujući 10-godišnju djevojčicu, ubijeno u nedjelju u pucnjavi na plaži Bondaj u Sidneju.

U ovoj zemlji su danas zastave spuštene na pola koplja u znak žalosti za poginulima u masovnoj pucnjavi.

U napadu na porodice koje su proslavljale jevrejski praznik Hanuku u nedjelju u popodnevnim satima po lokalnom vremenu ubijeno je ukupno 16 ljudi, uključujući jednog od dvojice napadača, dok je više od 40 ljudi odvezeno u bolnicu, a stanovnici Sidneja pozvani da doniraju krv.

Kod plaže se danas okupljaju ljudi koji polažu cvijeće i odaju poštu stradalima.

Сиднеј-терористички напад-

Svijet

Broj povrijeđenih u Sidneju porastao na preko 40, poginulih 16

“Crni dan u istoriji Australije”

Albaneze je na konferenciji za novinare jutros, nakon što je obišao mjesto pucnjave, izjavio da je napad na plaži Bondaj “crni dan u istoriji Australije, a koji je trebalo da bude dan svjetlosti”, i da je to “čin čistog zla, čin terora i antisemitizma”, obećavši da će o pooštravanju zakona razgovarati već danas u parlamentu.

Prema njegovim riječima, ljudske okolnosti se mijenjaju – ljudi se mogu radikalizovati s vremenom, te dozvole za posjedovanje oružja ne bi trebalo da budu trajne.

Napadači otac i sin

Policija je saopštila da su naoružani napadači bili 50-godišnji otac, koji je ubijen na mjestu napada, i njegov 24-godišnji sin, koji se nalazi u bolnici, u kritičnom stanju.

Napadači su imali dozvolu za nošenje vatrenog oružja za rekreativni lov. Kako su policijske vlasti danas otkrile, otac je stigao u Australiju 1998. sa studentskom vizom, dok je njegov sin rođen u Australiji.

Policija je sinoć pretražila njihovu kuću.

Albaneze je jutros rekao da je 24-godišnji napadač prvi put privukao pažnju vlasti u oktobru 2019, kada je “ispitan pod sumnjom na udruživanje sa drugima i tada je donijeta procjena da nema indikacija o bilo kakvoj aktuelnoj prijetnji da će on učestvovati u nasilju”.

Na sinoćnoj konferenciji za novinare, premijer je rekao da Australija nikada neće biti podvrgnuta podjelama, nasilju ili mržnji i da će nacija zajedno proći kroz ovaj težak period. Albaneze je sinoć istakao da će vlada učiniti sve što je potrebno da iskorijeni antisemitizam nakon terorističkog napada.

Muslimanske grupe u Australiji osuđuju napad

Australijski nacionalni savjet imama, koji predstavlja imame i muslimane u toj zemlji, osudio je danas napad na plaži Bondaj kod Sidneja, u kome je život izgubilo ukupno 16 ljudi.

Аустралија полиција

Svijet

Novi snimci jezivog napada u Sidneju: Napadači pucali direktno u ljude

''Iako je ovaj napad usmjeren na jevrejsku zajednicu, on je u stvarnosti napad na sve nas, uključujuci i muslimansku zajednicu. Ovaj nasilni teroristički čin predstavlja napad na sve Australijance'', navedeno je u saopštenju.

Savjet je ocjenio da za antisemitizam, izražen kroz mržnju, uznemiravanje i nasilje usmjereno na jevrejsku zajednicu, nema mjesta u australijskom društvu.

''Pozivamo zajednicu i predstavnike da se obrate svojim jevrejskim komšijama, prijateljima i kolegama kako bi im pružili podršku i utjehu u ovim teškim trenucima'', ističe se u saopštenju.

Savez australijskih muslimana, koji se sastoji od muslimanskih organizacija širom zemlje, naveo je da oni koji su odgovorni moraju u potpunosti da se suoče sa punom snagom zakona.

Ахмед ал Ахмед сиднеј

Svijet

Goloruk zaustavio teroristu! Ovo je heroj kojeg slavi Australija

Izraelski nacionalni savjet za bezbjednost pozvao na pojačan oprez u inostranstvu

Izraelski Nacionalni savet za bezbednost (NSC) izdao je sinoć novo upozorenje u kojem je pozvao Izraelce u inostranstvu na pojačan oprez nakon napada u Sidneju.

Izraelski Nacionalni savjet je upozorio na rizik od daljeg nasilja koje bi mogli da izvedu napadači podstaknuti ovom pucnjavom. Ranija iskustva pokazuju da su mogući incidenti u kojima bi pristalice terorizma mogle da budu inspirisane ovim napadom, navodi se u saopštenju.

NCS je zato pozvao Izraelce u inostranstvu da strogo prate bezbednosne mere i izbegavaju velike javne skupove koji nisu obezbeđeni, kao što su događaji u sinagogama, zabave povodom Hanuke i slične prilike. U saopštenju se, takođe, savetuje pojačan oprez oko jevrejskih i izraelskih lokacija, kao i da se bilo kakve sumnjive aktivnosti prijave lokalnim snagama bezbjednosti.

