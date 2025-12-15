U Australiji zastave na pola koplja: Premijer najavio pooštravanje zakona o oružju

Premijer Australije Entoni Albaneze saopštio je jutros da će se založiti za pooštravanje zakona o oružju nakon što je 15 osoba, uključujući 10-godišnju djevojčicu, ubijeno u nedjelju u pucnjavi na plaži Bondaj u Sidneju.

U ovoj zemlji su danas zastave spuštene na pola koplja u znak žalosti za poginulima u masovnoj pucnjavi.

U napadu na porodice koje su proslavljale jevrejski praznik Hanuku u nedjelju u popodnevnim satima po lokalnom vremenu ubijeno je ukupno 16 ljudi, uključujući jednog od dvojice napadača, dok je više od 40 ljudi odvezeno u bolnicu, a stanovnici Sidneja pozvani da doniraju krv.

Kod plaže se danas okupljaju ljudi koji polažu cvijeće i odaju poštu stradalima.

“Crni dan u istoriji Australije”

Albaneze je na konferenciji za novinare jutros, nakon što je obišao mjesto pucnjave, izjavio da je napad na plaži Bondaj “crni dan u istoriji Australije, a koji je trebalo da bude dan svjetlosti”, i da je to “čin čistog zla, čin terora i antisemitizma”, obećavši da će o pooštravanju zakona razgovarati već danas u parlamentu.

Prema njegovim riječima, ljudske okolnosti se mijenjaju – ljudi se mogu radikalizovati s vremenom, te dozvole za posjedovanje oružja ne bi trebalo da budu trajne.

Napadači otac i sin

Policija je saopštila da su naoružani napadači bili 50-godišnji otac, koji je ubijen na mjestu napada, i njegov 24-godišnji sin, koji se nalazi u bolnici, u kritičnom stanju.

Napadači su imali dozvolu za nošenje vatrenog oružja za rekreativni lov. Kako su policijske vlasti danas otkrile, otac je stigao u Australiju 1998. sa studentskom vizom, dok je njegov sin rođen u Australiji.

Policija je sinoć pretražila njihovu kuću.

Albaneze je jutros rekao da je 24-godišnji napadač prvi put privukao pažnju vlasti u oktobru 2019, kada je “ispitan pod sumnjom na udruživanje sa drugima i tada je donijeta procjena da nema indikacija o bilo kakvoj aktuelnoj prijetnji da će on učestvovati u nasilju”.

Na sinoćnoj konferenciji za novinare, premijer je rekao da Australija nikada neće biti podvrgnuta podjelama, nasilju ili mržnji i da će nacija zajedno proći kroz ovaj težak period. Albaneze je sinoć istakao da će vlada učiniti sve što je potrebno da iskorijeni antisemitizam nakon terorističkog napada.

Muslimanske grupe u Australiji osuđuju napad

Australijski nacionalni savjet imama, koji predstavlja imame i muslimane u toj zemlji, osudio je danas napad na plaži Bondaj kod Sidneja, u kome je život izgubilo ukupno 16 ljudi.

''Iako je ovaj napad usmjeren na jevrejsku zajednicu, on je u stvarnosti napad na sve nas, uključujuci i muslimansku zajednicu. Ovaj nasilni teroristički čin predstavlja napad na sve Australijance'', navedeno je u saopštenju.

Savjet je ocjenio da za antisemitizam, izražen kroz mržnju, uznemiravanje i nasilje usmjereno na jevrejsku zajednicu, nema mjesta u australijskom društvu.

''Pozivamo zajednicu i predstavnike da se obrate svojim jevrejskim komšijama, prijateljima i kolegama kako bi im pružili podršku i utjehu u ovim teškim trenucima'', ističe se u saopštenju.

Savez australijskih muslimana, koji se sastoji od muslimanskih organizacija širom zemlje, naveo je da oni koji su odgovorni moraju u potpunosti da se suoče sa punom snagom zakona.

Izraelski nacionalni savjet za bezbjednost pozvao na pojačan oprez u inostranstvu

Izraelski Nacionalni savet za bezbednost (NSC) izdao je sinoć novo upozorenje u kojem je pozvao Izraelce u inostranstvu na pojačan oprez nakon napada u Sidneju.

Izraelski Nacionalni savjet je upozorio na rizik od daljeg nasilja koje bi mogli da izvedu napadači podstaknuti ovom pucnjavom. Ranija iskustva pokazuju da su mogući incidenti u kojima bi pristalice terorizma mogle da budu inspirisane ovim napadom, navodi se u saopštenju.

NCS je zato pozvao Izraelce u inostranstvu da strogo prate bezbednosne mere i izbegavaju velike javne skupove koji nisu obezbeđeni, kao što su događaji u sinagogama, zabave povodom Hanuke i slične prilike. U saopštenju se, takođe, savetuje pojačan oprez oko jevrejskih i izraelskih lokacija, kao i da se bilo kakve sumnjive aktivnosti prijave lokalnim snagama bezbjednosti.